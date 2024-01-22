- Güncelleme Tarihi:
PKK'ya ağır darbe! Fırat Kalkanı bölgesinde taciz ateşi açan 14 terörist öldürüldü
Kaynak: Türkiye Gazetesi / Düzenleyen: Sevda Altunbaş
Milli Savunma Bakanlığı, Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde, taciz ateşi açan 14 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Terörle mücadele kararlılıkla sürüyor. Gerek yurt içi gerek sınır ötesindeki operasyonlarına hız kesmeden devam eden Türk Silahlı Kuvvetleri, bölücü terör örgütü mensuplarını tek tek etkisiz hale getiriyor.
TACİZ ATEŞİ MİSLİYLE KARŞILIK BULDU
Bir operasyon da Suriye'de yürütülüyor. Fırat Kalkanı bölgesinde taciz ateşi açan teröristlere Mehmetçik misliyle karşılık verdi.
14 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı;
Yapılan açıklamada şöyle denildi:
"Taciz ateşi açan teröristlere misliyle karşılık verildi. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesine taciz ateşi açan 14 PKK/YPG’li teröristi ateş destek vasıtalarıyla etkisiz hâle getirdi."
Düzenleyen: Sevda Altunbaş - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Kaynak: Türkiye Gazetesi