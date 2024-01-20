Irak'ın kuzeyindeki Gara'ya hava harekatı: 9 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

20 Ocak 2024 16:43 - Güncelleme Tarihi: 20 Ocak 2024 16:52

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesine hava harekatı düzenledi. Milli Savunma Bakanlığı (MSB) harekat sonucu 9 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Bölgede en son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar operasyonlarımız azim ve kararlılıkla sürecek" mesajı verildi.

MSB'nin paylaşımı şöyle:

"Ara, bul, yok et!

Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit ettiği 9 PKK'lı teröristi düzenlediği hava harekâtı ile etkisiz hâle getirdi.

Bölgede en son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar operasyonlarımız azim ve kararlılıkla sürecek!"