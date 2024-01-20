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Irak'ın kuzeyindeki Gara'ya hava harekatı: 9 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Kaynak: Türkiye Gazetesi / Düzenleyen: Eda Narin
TSK'nın Gara bölgesine düzenlediği hava harekatında 9 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesine hava harekatı düzenledi. Milli Savunma Bakanlığı (MSB) harekat sonucu 9 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Bölgede en son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar operasyonlarımız azim ve kararlılıkla sürecek" mesajı verildi.
MSB'nin paylaşımı şöyle:
"Ara, bul, yok et!
Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit ettiği 9 PKK'lı teröristi düzenlediği hava harekâtı ile etkisiz hâle getirdi.
Bölgede en son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar operasyonlarımız azim ve kararlılıkla sürecek!"