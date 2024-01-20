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    Irak'ın kuzeyindeki Gara'ya hava harekatı: 9 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

    Kaynak: Türkiye Gazetesi / Düzenleyen:

    TSK'nın Gara bölgesine düzenlediği hava harekatında 9 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

    Güncel Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesine hava harekatı düzenledi. Milli Savunma Bakanlığı (MSB) harekat sonucu 9 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu. 

    MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Bölgede en son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar operasyonlarımız azim ve kararlılıkla sürecek" mesajı verildi.

    MSB'nin paylaşımı şöyle:

    "Ara, bul, yok et! 

    Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit ettiği 9 PKK'lı teröristi düzenlediği hava harekâtı ile etkisiz hâle getirdi. 

    Bölgede en son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar operasyonlarımız azim ve kararlılıkla sürecek!"

    Düzenleyen:  - Güncel
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    TSKMSB
    Haberler > Güncel > Irak'ın kuzeyindeki Gara'ya hava harekatı: 9 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
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