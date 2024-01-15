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    TSK’nın en büyük 2. gemisi TCG Derya’nın hizmete gireceği tarih belli oldu

    Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Düzenleyen:

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, 19 Ocak tarihinde Yalova’nın Altınova ilçesinde, TCG Anadolu’dan sonra TSK’nın en büyük 2. gemisi olacak TCG Derya’nın teslim törenine katılacak.

    TSK’nın en büyük 2. gemisi TCG Derya’nın hizmete gireceği tarih belli oldu
    Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

    Yalova’nın Altınova ilçesindeki tersaneler bölgesinde inşa edilen ve testleri tamamlanan TCG Derya, düzenlenen törenle TSK’ya teslim edilecek. 19 Ocak 2024 tarihinde gerçekleştirilecek törene Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katılacak.

    200 METRE UZUNLUĞUNDA

    TCG Derya ile yüzer birliklerin, helikopter yakıtı dahil olmak üzere akaryakıt ve su ikmallerinin denizde süratli şekilde yapılması sağlanacak. 199,9 metre uzunluğuna ve 24,4 metre genişliğe sahip olan TCG Derya, 9 bin ton dizel, bin ton jet yakıtı, bin 200 ton su ve 400 ton mühimmat taşıma kapasitesine sahip. Gemide ayrıca insanlı ve insansız su üstü ve su altı araçların, helikopterlerin ve insansız hava araçlarının belirli seviyede bakım ve onarımları da yapılacak.

    Düzenleyen:  - Gündem
    Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    TCG DeryaGemiTSK
    Haberler > Gündem > TSK’nın en büyük 2. gemisi TCG Derya’nın hizmete gireceği tarih belli oldu
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