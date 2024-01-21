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    MSB'den hava operasyonu! 10 terörist etkisiz hale getirildi

    Kaynak: Türkiye Gazetesi

    Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 10 PKK'lı terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi.

    Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Türk Silahlı Kuvvetlerinin çelikten pençeleri ile terör inlerini yerle bir etmeye devam ettiği" belirtildi.

    Açıklamada, "Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde belirlenen 10 PKK'lı terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi. Asil milletimizi terör belasından kurtarmak için mücadelemizi büyük bir azim ve kararlılıkla sürdürüyoruz, sürdüreceğiz." ifadeleri kullanıldı.

    Gündem
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    TerörTerörist
    Haberler > Gündem > MSB'den hava operasyonu! 10 terörist etkisiz hale getirildi
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