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Fon mağdurlarının gözü Kabine Toplantısı'nda: Soruşturma hızlandırılacak

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Fon mağdurlarının gözü Kabine Toplantısı'nda: Soruşturma hızlandırılacak
Başlık ResmiFon mağdurlarının gözü Kabine Toplantısı'nda: Soruşturma hızlandırılacak

Bugün Beştepe'de toplanacak Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nin öncelikli gündemi, Ankara'da gerçekleşecek 13. Türk Devletleri Teşkilatı Zirvesi olacak. Toplantıda ayrıca fon krizi soruşturmasındaki son durum, mağduriyetlerin giderilmesi adımları, 'Terörsüz Türkiye' süreci ile Mekke ve Bedir anlaşmaları değerlendirilecek.

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Emrah Özcan
EMRAH ÖZCAN

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, iki haftalık aranın ardından bugün Beştepe’de toplanıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve kurmaylarının ana gündemini, perşembe ve cuma günü Ankara’da yapılacak Türk Devletleri Teşkilatı’nın 13’üncü zirvesi oluşturacak.

FON KRİZİ MASADA OLACAK

Diğer sıcak başlıklar arasında ise ‘fon krizi’ var. Soruşturmanın seyri, bürokrasi ve siyasi ayağı ele alınacak. Mağduriyetlerin bir an önce giderilmesi ve sürecin hızlandırılması için yapılacaklar istişare edilecek.

MEKKE VE BEDİR ANLAŞMALARI DA MASADA

‘Terörsüz Türkiye’deki son durum da masaya yatırılacak. Bu konuların yanı sıra Mekke Anlaşması ve Bedir Anlaşması da gündemin önemli konuları arasında yer alacak.

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