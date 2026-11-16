Fon soruşturmasındaki şüpheli ölümde yetkisizlik kararı
Fon soruşturmasında adı geçen Adil Varlık Yönetim A.Ş.'nin Yönetim Kurulu Başkanı Ali Emre Ballı'nın ölümüne ilişkin soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, dosyayı İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na devretti.
Fon soruşturmasında adı geçen Adil Katılım Bankası Yönetim Kurulu Başkanı Ali Emre Ballı, 6 Ekim'de İstanbul Çekmeköy'de arabasında ölü bulunmuştu.Ballı'nın ölümüne ilişkin soruşturmada yeni gelişme yaşandı.
Olaya ilişkin, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, otomobil içerisinde Ali Emre Ballı'nın ölü bulunması hakkında yürütülen soruşturmayı yetkisizlik kararı ile İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderdi.
Soruşturma çerçevesinde ise otopsi raporu ve baz kayıtlarının istendiği öğrenildi.