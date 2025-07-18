Freni boşalan araç kontrolden çıktı, personel kendini dışarı böyle attı

İstanbul Arnavutköy'de bir beyaz eşya firmasına ait teknik servis aracı, yokuş aşağı inerken frenlerinin boşalması sonucu kontrolden çıktı. Araçta bulunan teknik personel, panikle kapıyı açarak kendisini yola attı. O anlar kameralara yansıdı.

Dün saat 13.00 sıralarında İslambey Mahallesi Behramşah Sokak'ta edinilen bilgilere göre, bir beyaz eşya firmasına ait olduğu öğrenilen teknik servis aracı, sokakta park halindeyken freninin boşalması sonucu yokuş aşağı kaymaya başladı.

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KAPIYI AÇIP KENDİSİNİ YERE ATTI

Aracın harekete geçtiğini fark eden teknik personel, büyük panik yaşayarak seyir halindeki aracın kapısını açıp kendisini dışarı attı. Çevredeki vatandaşlar kendini araçtan atan personeli görünce şoke olurken, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, aracın kontrolsüz şekilde kaydığı esnada personelin kendini yola attığı ardından yuvarlandığı görüldü.

SAĞLIK DURUMU İYİ

Öte yandan, şans eseri ciddi bir yaralanma yaşamayan personel hastanede tedavi altına alındı. Sağlık durumunun ise iyi olduğu öğrenildi.