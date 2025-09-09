Fuat Oktay'dan CHP'deki krizle ilgili açıklama: Birbirlerine söylemedikleri şeyin kalmadığı bir ortamı yaşıyoruz

AK Parti Ankara Milletvekili ve TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Fuat Oktay, AK Parti Sincan İlçe Başkanlığı'nı ziyaret etti.

Ziyaret sırasında gündemdeki konularla ilgili değerlendirmelerde bulunan Oktay, CHP'de yaşanan krize de değindi. Oktay, "Genel başkanlığı almak için, il başkanlığını almak için ve yetki aldıkları belediyelerde haksız ve yolsuzluklarla elde ettikleri gelirleri paylaşma derdinden ortaya çıkan karanlık tabloyu da yine Türkiye'nin kendi gündemini karartması ile alakalı neredeyse gece gündüz bunu dayatmayla meşguller." diye konuştu.

Türkiye'nin bulunduğu bölgenin ateş çemberi olduğunun altını çizen Oktay, şunları söyledi:

"Bu ateş çemberinde Türkiye’yi güvenli liman olmaya tutmaya çalışan bir Recep Tayyip Erdoğan ve ekibi var, Cumhur ittifakı var. Bununla uzaktan yakından derdi, alakası olmayan hatta neler olduğunun bile farkında olmayacak kadar kendi il binasına ve kendilerini yönlendiren bütün Cumhuriyet Halk Partisi'ni vesayet altında bırakan bir şahsın etrafında tamamen hapsolmuş durumdalar."

"BİRBİRLERİNE SÖYLEMEDİKLERİ ŞEYİN KALMADIĞI BİR ORTAMI YAŞIYORUZ"

CHP'deki yaşanan gerilimle ilgili Oktay, "Kendilerinin başlattığı bir süreçte gelinen nokta ve yine il başkanı olarak şu anda atanan kişilere de bakarsanız yine Cumhuriyet Halk Partili kadrolardan oluşan ama birbirlerine söylemedikleri yapmadıkları şeyin kalmadığı bir ortamı yaşıyoruz. İnşallah, ümit ediyoruz bu gündem Türkiye muhalefeti adına bir an önce geride kalır ve şayiasız temiz bir seçimle yetkilerini alırlar." dedi.

Oktay sözlerini şöyle tamamladı: