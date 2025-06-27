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Fuat Oktay'la ilgili iddialara ilişkin mahkemeden yalanlama

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Fuat Oktay&#039;la ilgili iddialara ilişkin mahkemeden yalanlama
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Eski Cumhurbaşkanı Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Fuat Oktay’a yönelik '150 milyonluk konak' iddiası yalan çıktı.  

HABER MERKEZİ / ANKARA - Oktay, avukatı Deniz Yazar aracılığıyla bir gazetede yayınlanan “AK Parti’yle servet yapan siyasetçilerin hayatları göz kamaştırıyor” haberini gönderdiği tekziple yalanladı.

Oktay’ın 150 milyon liralık lüks bir konakta yaşadığı ve lüks tutkusuyla tanındığı yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirten Yazar, basit bir araştırmayla konutun değerinin 150 milyon TL değerinde olmadığının tespit edilebileceğine dikkat çekti.

DAİRE SATTI, BORÇLANDI

Oktay’ın 13 yılı yurt dışında olmak üzere 40 yıla yakın profesyonel iş hayatında bulunduğunu, bununda çoğunluğunu uluslararası şirketlerde yönetici olduğunu bildiren Yazar, “Konutun siyaseten zenginleşmenin bir sonucu gibi haberleştirilmesi kabul edilemez” dedi.

Yazar, şu bilgileri verdi: "Söz konusu konuta ait arsa, ailecek Ankara’da yaşama kararı alınması üzerine daha önceki birikimlerle edinilmiş İstanbul’daki apartman dairesi satılarak alınmıştır. Sonrasında da arsa üzerine evin yapımı bir kısmı birikim bir kısmı da borçlanmak suretiyle gerçekleşmiştir"

Avukat Yazar, benzer iddialara ilişkin açılan davaların Oktay lehine sonuçlandığını hatırlattı. 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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