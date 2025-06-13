Fuat Oktay'tan İsrail'in İran'a yaptığı saldırıya sert tepki

TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Fuat Oktay, İsrail'in İran saldırılarına tepki gösterdi. Oktay, "Bu saldırının, Gazze’de yürütülen soykırıma ilişkin "son günlerde artan uluslararası baskıyı gölgelemek ve yeni bir kriz oluşturarak Gazze’de olanları unutturma" çabası olduğu dünya kamuoyunun gözünden kaçmamalıdır" dedi.

İsrail, sabaha karşı İran'ın başkenti Tahran'ın yanı sıra, Tebriz, İsfahan'daki Natanz Nükleer Tesisi ile Loristan ve Kirmanşah kentlerine saldırılar düzenlemişti.

Saldırılarda İran Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed Bakıri, Devrim Muhafızları Genel Komutanı Tümgeneral Hüseyin Selami dahil üst düzey askeri yetkililer ile 6 nükleer bilim insanı hayatını kaybetmişti. İsrail'in Tahran'daki saldırılarında sivil yerleşim yerleri de vurulurken çok sayıda sivil de hayatını kaybetti.

OKTAY'DAN SERT TEPKİ

TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Fuat Oktay'dan da İsrail'in saldırılarına tepki geldi. Oktay şunları söyledi:

"İsrail’in, İran’a yönelik gerçekleştirdiği son saldırı bölgesel barışı ve istikrarı tehdit eden pervasızca atılmış bir adımdır. İran'a yönelik askeri müdahaleyi en güçlü şekilde kınıyoruz.

Uluslararası hukukun açıkça ihlali olan bu saldırı ile İsrail, bölgesel istikrarı bilinçli biçimde sabote ederek, her zaman olduğu gibi diplomasiyi yok sayan bir anlayışla hareket ettiğini bir kez daha ortaya koymuştur.

Bu saldırının, Gazze’de yürütülen soykırıma ilişkin "son günlerde artan uluslararası baskıyı gölgelemek ve yeni bir kriz oluşturarak Gazze’de olanları unutturma" çabası olduğu dünya kamuoyunun gözünden kaçmamalıdır.

Uluslararası toplumun, İsrail’in bölge barışını tehdit eden saldırılarına karşı net bir tavır koyması elzemdir.