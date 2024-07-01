Gar davasında karar! Erman Ekinci'ye 101 kez ağırlaştırılmış müebbet verildi

10 Ekim 2015'te Ankara Garı önünde 101 kişinin öldürüldüğü bombalı saldırı davasında karar çıktı. Mahkeme tutuklu 10 sanığa ağırlaştırılmış müebbet cezası, tutuklu sanık Erman Ekici'ye ise 101 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi.

Yargıtay'ın bozma kararının ardından tekrar görülen, terör örgütü DEAŞ'ın Ankara Garı önünde 10 Ekim 2015'te düzenlediği ve 101 kişinin öldüğü saldırıyla ilgili davada karar çıktı.

Karara göre tutuklu 10 sanığa ağırlaştırılmış müebbet cezası verilirken tutuklu sanık Erman Ekici 101 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası aldı.

NE OLMUŞTU?

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının terör saldırısıyla ilgili hazırladığı iddianame, 13 Temmuz 2016'da Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilmiş ve ilk duruşma 7 Kasım 2016'da görülmüştü. Yargılama sonucu mahkeme 3 Ağustos 2018'de davayı karara bağlamış ve 9 sanığı "anayasal düzeni ihlal" suçundan birer, "100 kişiyi kasten öldürme" suçundan da 100'er kez olmak üzere toplam 101'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırmış, davanın firari 16 sanığı hakkındaki dosyanın da ayrılmasına hükmetmişti.

"Silahlı terör örgütü yöneticisi olmak" suçundan 18 yıl hapisle cezalandırılan sanık Ekici'nin ayrıca "anayasal düzeni ihlal", "100 kişiyi kasten öldürme" ve terör eyleminde yaralanan müştekileri için "öldürmeye teşebbüs" suçlarından da yargılanması için suç duyurusunda bulunulmuştu.

101 KİŞİ KATLEDİLMİŞTİ

Yargıtay 3. Ceza Dairesi dosyayı bazı sanıklar yönünden kısmen bozmuştu. Ekici hakkında "silahlı terör örgütü kurma ve yönetme" suçlamasıyla kurulan mahkumiyet kararını da bozan daire, Ekici'nin "kasten öldürme" ve "insanlığa karşı suç"tan yargılanması gerektiğini belirtmişti. Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi, yargılama sırasında Ekici hakkındaki dava, saldırıyla ilgili firari 16 sanıklı dava ile 9 kişi hakkında açılan davaları birleştirmiş, yargılamada sanık sayısı 26 olmuştu. Bir kişinin de saldırıda aldığı yaralar sebebiyle sonradan vefat etmesi sonucu vefat sayısı 101'e yükselmişti.