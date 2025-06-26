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2 aylık hamile kadın camdan düşerek can verdi! Ailesinin iddiası kan dondurdu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Gaziantep'te 1,5 yıllık evli, 2 aylık da hamile kadın, 3. kattaki evinden düşerek hayatını kaybetti. Genç kadının intihar ettiği ihtimali üzerinde durulurken acılı ailesi ise kocasından şikayetçi olarak cinayet iddiasında bulundu.

Sabah erken saatlerde Şehitkamil ilçesi Onat Kutlar Mahallesi'nde iddiaya göre, Vergi Dairesi'nde gelir uzmanı olarak çalışan Emel Akbaş Bayhan (38), 1,5 yıl önce evlendiği ve aynı kurumda müfettiş olarak çalışan eşi M.Ş.B. ile oturdukları evin 3. katından aşağı düşmüş halde bulundu.

2 aylık hamile kadın camdan düşerek can verdi! Ailesinin iddiası kan dondurdu - 1. Resim

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan ve 2 aylık hamile olduğu öğrenilen Emel Akbaş Bayhan, kaldırıldığı özel hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

2 aylık hamile kadın camdan düşerek can verdi! Ailesinin iddiası kan dondurdu - 2. Resim

ACILI AİLEDEN CİNAYET İDDİASI

Hayatını kaybeden kadının cenazesi, Gaziantep Adli Tıp Kurumu morgunda tamamlanan işlemlerinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi. Cenazeyi teslim alan yakınları ise olayın intihar değil cinayet olduğu iddiasında bulundu. Acılı aile, Emel Akbaş Bayhan'ın eşi M.Ş.B. ile şiddetli geçimsizlik yaşadığı ve daha önce uzaklaştırma kararı alıp bir süre sonra tekrar beraber yaşamaya başladıklarını iddia etti.

2 aylık hamile kadın camdan düşerek can verdi! Ailesinin iddiası kan dondurdu - 3. Resim

Olayla ilgili intihar ya da cinayet şüphesi ile geniş çaplı soruşturma başlatılırken, karakolda ifadesine başvurulan koca M.Ş.B. ise daha sonra serbest bırakıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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