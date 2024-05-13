Gaziantep'te dehşet evi! Eşi, oğlu ve damadını kurşuna dizdi
Gündem Haberleri / İhlas Haber Ajansı
Gaziantep'te aile içi tartışma sonrası cinnet getiren bir şahıs, eşi oğlu ve damadına kurşun yağdırdı. Olayda talihsiz kadın hayatını kaybetti, 15 yaşındaki çocuk ve damat da ağır yaralandı. Katil ise kaçarken yakalandı.
Korkunç olay, akşam saat 22.00 sıralarında Şehitkamil ilçesi Belkız Mahallesi'nde yaşandı. Evdeki aile içi tartışma sonrası cinnet getiren Halil Özdemir (46), eline aldığı tüfekle eşi Zeynep Özdemir (44), oğlu İbrahim Eren Özdemir (15) ve damadı Hanifi Bozkurt'a (23) kurşun yağdırdı. Silah seslerini duyan komşular polisi aradı. Bölgeye kısa sürede çok sayıda ekip sevk edildi.
EŞİ ÖLDÜ, OĞLU VE DAMADI AĞIR YARALANDI
Sağlıkçılar yaptığı ilk değerlendirmede Zeynep Özdemir'in hayatını kaybettiği belirlendi. Ağır yaralanan İbrahim Eren Özdemir ile Hanifi Bozkurt ise ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı. 15 yaşındaki çocuğun durumunun kritik olduğu öğrenildi.
ZANLI YAKALANDI
Zanlısı Halil Özdemir ise olay yerine gelen polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturmanın sürdüğü bildirildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı