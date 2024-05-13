Gaziantep'te dehşet evi! Eşi, oğlu ve damadını kurşuna dizdi

Düzenleyen: Sevda Altunbaş / Kaynak: İhlas Haber Ajansı 13 Mayıs 2024 05:11 - Güncelleme: 13 Mayıs 2024 05:26 - Güncelleme:

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Gaziantep'te aile içi tartışma sonrası cinnet getiren bir şahıs, eşi oğlu ve damadına kurşun yağdırdı. Olayda talihsiz kadın hayatını kaybetti, 15 yaşındaki çocuk ve damat da ağır yaralandı. Katil ise kaçarken yakalandı.