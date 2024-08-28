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Gaziantep'te kan donduran olay! 10 yaşındaki çocuk gürültü yaptığı için öldürüldü

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Gaziantep&#039;te kan donduran olay! 10 yaşındaki çocuk gürültü yaptığı için öldürüldü

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Gaziantep'te sokakta oynayan küçük bir çocuk gürültü yaptığı için manav tarafından pompalı tüfekle vuruldu. Talihsiz çocuk kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken zanlı ise kayıplara karıştı.

Olay, Şahinbey ilçesi Güzelvadi Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 10 yaşındaki Emir Baki B., aynı mahallede esnaflık yapan ve ismi öğrenilemeyen manav tarafından fazla ses yaptığı iddiasıyla pompalı tüfek ile vurularak ağır yaralandı.

Gaziantep'te kan donduran olay! 10 yaşındaki çocuk gürültü yaptığı için öldürüldü - 1. Resim

KÜÇÜK ÇOCUK KALDIRILDIĞI HASTANEDE CAN VERDİ

Çevredeki vatandaşlar tarafından hemen yakındaki özel bir hastaneye götürülen 10 yaşındaki çocuk, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden 10 yaşındaki çocuğun cenazesi Gaziantep Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

Gaziantep'te kan donduran olay! 10 yaşındaki çocuk gürültü yaptığı için öldürüldü - 2. Resim

POLİS KAÇAN ZANLININ PEŞİNDE

Gürültü çıkardığı iddiasıyla çocuğu öldürdüğü öne sürülen esnaf ise kaçarak izini kaybettirdi. Kaçan katil zanlısını yakalamak için çalışma başlatıldı.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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