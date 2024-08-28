Gaziantep'te kan donduran olay! 10 yaşındaki çocuk gürültü yaptığı için öldürüldü

Düzenleyen: Sevda Altunbaş / Kaynak: İhlas Haber Ajansı 28 Ağustos 2024 04:51 - Güncelleme: 28 Ağustos 2024 05:01 - Güncelleme:

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Gaziantep'te sokakta oynayan küçük bir çocuk gürültü yaptığı için manav tarafından pompalı tüfekle vuruldu. Talihsiz çocuk kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken zanlı ise kayıplara karıştı.