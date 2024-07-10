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Gaziantep'te tekeri patlayan minibüs dehşet saçtı, ölü ve yaralılar var

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Gaziantep&#039;te tekeri patlayan minibüs dehşet saçtı, ölü ve yaralılar var
Osmaniye, Trafik Kazası, Nurdağı, Haber

Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde minibüsün devrildi. Kaza yerinde can pazarı yaşanırken ilk belirlemelere göre 1 kişi öldü 8 kişi de yaralandı.

Kaza Osmaniye-Nurdağı kara yolu 3. kilometresinde yaşandı. T.G. idaresindeki minibüsün sol arka lastiği seyir halindeyken patladı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu beton bariyere çarpan minibüs devrildi.

1 KİŞİ ÖLDÜ 8 KİŞİ YARALANDI

İhbar üzerine bölgeye güvenlik güçleri, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Minibüsteki Nuriye Eren'in (43) olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan sürücü T.G ile araçtaki M.D, E.E, D.T, M.T, H.G, S.T. ve M.T, Nurdağı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Anadolu Ajansı
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