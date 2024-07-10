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Deniz Seki'den kötü haber! Kaza geçirdi

Düzenleyen: / Kaynak: Habertürk
- Güncelleme:
Deniz Seki&#039;den kötü haber! Kaza geçirdi
Deniz Seki, Kaza, Ayak, Haber

Magazin Haberleri  / Habertürk

Şarkıları ve sahne tarzlarıyla adından söz ettiren Deniz Seki’den hayranlarını üzecek bir haber geldi. Ünlü şarkıcı, 1 Temmuz'da kutladığı doğum gününün ardından evinde geçirdiği bir kaza sonucu ayağını çatlattı.

Sosyal medya paylaşımları ve açıklamalarıyla ara ara gündeme gelen Deniz Seki geçtiğimiz gün talihsiz bir kaza yaşadı.

Sanatçı, 1 Temmuz'da yakın arkadaşlarıyla birlikte kutladığı doğum gününün ardından evde geçirdiği kaza sonucu ayağını çatlattı.

Deniz Seki'den kötü haber! Kaza geçirdi - 1. Resim

10 GÜNDÜR EVDEN ÇIKAMIYOR

İki gün sonra olan klip çekimini iptal eden 54 yaşındaki şarkıcı 10 gündür evden dışarı çıkamıyor. Sağlığına kavuşmak için özel bir ayakkabı giyen Deniz Seki'nin konserlere çıkıp çıkmayacağı ise şu anlık belirsiz…

Düzenleyen:  - Magazin
Kaynak: Habertürk
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