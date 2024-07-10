Deniz Seki'den kötü haber! Kaza geçirdi

Düzenleyen: Ceylan Yıldız / Kaynak: Habertürk 10 Temmuz 2024 09:37 - Güncelleme: 10 Temmuz 2024 09:40 - Güncelleme:

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Magazin Haberleri / Habertürk

Şarkıları ve sahne tarzlarıyla adından söz ettiren Deniz Seki’den hayranlarını üzecek bir haber geldi. Ünlü şarkıcı, 1 Temmuz'da kutladığı doğum gününün ardından evinde geçirdiği bir kaza sonucu ayağını çatlattı.