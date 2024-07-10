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Haberler > Magazin > İbrahim Tatlıses’in kızı Dilan Çıtak’ın şiddet itirafı sonrası İdo’dan dikkat çeken paylaşım

İbrahim Tatlıses’in kızı Dilan Çıtak’ın şiddet itirafı sonrası İdo’dan dikkat çeken paylaşım

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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İbrahim Tatlıses’in kızı Dilan Çıtak’ın şiddet itirafı sonrası İdo’dan dikkat çeken paylaşım

Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Şarkıcı Dilan Çıtak’ın sosyal medya hesabından yaptığı ‘şiddet’ açıklamasının ardından kardeşi İdo Tatlıses’in yaptığı paylaşım dikkat çekti.

Türkücü İbrahim Tatlıses’in 1989 yılında Işık Çıtak ile birlikteliğinden dünyaya gelen kızı Dilan Çıtak, dün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla gündem oldu.

DİLAN ÇITAK’TAN ŞİDDET VE TACİZ AÇIKLAMASI

Şiddete maruz kaldığını ileri süren 34 yaşındaki Çıtak’ın söz ettiği kişinin babası İbrahim Tatlıses olabileceği akıllara geldi. Ünlü isim paylaşımında şu ifadeleri kullandı: 

“Beni seven herkesten rica ediyorum. Beklemede kalın, açıklayacaklarım ve söyleyeceklerim var. Bir kız çocuğuna yapılan şiddeti, psikolojik baskıyı, psikolojik tacizi herkes bilmeli ve görmeli. Bugün ben bir kız çocuğu olarak susarsam yarın daha fazla şiddete uğrayan çocuklarımız olur bizim. Anlatacaklarımdan sonra bütün dünya böyle bir şiddet yanlısını sevmeye devam edebilir ama artık herkes gerçeği bilmeli ki ben ait olmadığım bu kıyafeti huzurla üzerimden çıkarayım. Teşekkürler.”

İbrahim Tatlıses’in kızı Dilan Çıtak’ın şiddet itirafı sonrası İdo’dan dikkat çeken paylaşım - 1. Resim

İDO’DAN “BABAM” PAYLAŞIMI

Bu sözler sonrası gözler, daha önce de kızıyla aralarında problem yaşayan İbrahim Tatlıses’e çevrilirken, ünlü şarkıcıdan henüz bir açıklama gelmedi. Öte yandan İdo Tatlıses aynı saatlerde bir çocukluk karesini paylaşım “Babam” notunu düştü. Bu hamle ise “babasına destek” olarak yorumlandı.  

İbrahim Tatlıses’in kızı Dilan Çıtak’ın şiddet itirafı sonrası İdo’dan dikkat çeken paylaşım - 2. Resim

MİRAS ANLAŞMAZLIĞI

İbrahim Tatlıses ile kızı Dilan Çıtak'ın arası “Kuşadası'nda ev” krizi nedeniyle açılmıştı. Çıtak birkaç yıl önce yaptığı açıklamada “Tatlıses soyadını maneviyat yönünden aldım, parayla ilgili değil. 'Çocuklara Kuşadası'ndan ev verilecek' dendi, herkese verildi ama bana verilmedi” sözleriyle sitem etmişti. İkili birbirini takipten çıkmıştı. Miras yüzünden araları bozulan baba kız daha sonra buzları eritmişti.

Düzenleyen:  - Magazin
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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