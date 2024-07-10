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Yolcu otobüsü tıra çarptı! Faciadan dönülen kazada 'şoför uyudu' iddiası

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Kaza, Sakarya, Haber

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Anadolu Otoyolu Sakarya geçişinde yolcu otobüsü önünde seyreden tıra çarptı. Faciadan dönülen kazada yolcular büyük panik yaşarken şoförün uyuduğu iddiası ortalığı karıştırdı. Öte yandan kazada yeden şoförün yaralandığı öğrenildi.

Kaza, Anadolu Otoyolu Sakarya geçişi Akyazı ilçesi mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, direksiyon başında uyuya kalan Faruk A. kontrolündeki yolcu otobüsü, önünde ilerleyen olan İ.Ç. idaresindeki tırın dorsesine çarptı.

Yolcu otobüsü tıra çarptı! Faciadan dönülen kazada 'şoför uyudu' iddiası - 1. Resim

YEDEK ŞOFÖR YARALANDI

Çarpışmanın etkisi ile yedek şoför C.K. sıkışarak yaralandı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye, sağlık, polis ve Sakarya Arama Kurtarma ve Yangın Timi (SAKTİM) ekipleri sevk edildi.

Yolcu otobüsü tıra çarptı! Faciadan dönülen kazada 'şoför uyudu' iddiası - 2. Resim

Adrese ulaşan ekiplerce yapılan çalışma neticesinde yaralı C.K. bulunduğu yerden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

Yolcu otobüsü tıra çarptı! Faciadan dönülen kazada 'şoför uyudu' iddiası - 3. Resim

Adeta facianın eşiğinden dönülen kazanın ardından yolda kalan yolcular ise destek için bölgeye gelen SAKTİM ekiplerinin aracı ile dinlenme tesislerine kadar götürüldü. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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