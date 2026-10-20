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Gaziosmanpaşa Belediyesi davasında Hakan Bahçetepe için tahliye talebi

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Gaziosmanpaşa Belediyesi davasında Hakan Bahçetepe için tahliye talebi
Başlık ResmiGaziosmanpaşa Belediyesi davasında Hakan Bahçetepe için tahliye talebi

Gaziosmanpaşa Belediyesi davasında Hakan Bahçetepe ve 8 sanığın yargılandığı dosyada savcılık mütalaası açıklandı. Bahçetepe'nin bazı suçlardan beraati, rüşvet alma suçundan cezalandırılması ve tutukluluk süresi dikkate alınarak tahliyesi talep edildi.

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Gaziosmanpaşa Belediyesi'ne yönelik soruşturma kapsamında görevinden uzaklaştırılan ve tutuklanan Hakan Bahçetepe ile 8 sanığın yargılandığı davada savcılık mütalaasını açıkladı.

BAHÇETEPE İÇİN BERAAT VE CEZA TALEBİ

Savcılık mütalaasında, Hakan Bahçetepe'nin haksız mal edinme ve suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama suçlarından yeterli delil elde edilemediği gerekçesiyle ayrı ayrı beraatine karar verilmesi talep edildi. Bahçetepe'nin rüşvet alma suçundan ise cezalandırılması istendi.

Mütalaada ayrıca, Bahçetepe'nin tutuklu kaldığı süre dikkate alınarak hükümle birlikte tahliye edilmesine karar verilmesi talebine yer verildi.

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AZİZ İHSAN AKTAŞ HAKKINDA ETKİN PİŞMANLIK TALEBİ

Savcılık, Aziz İhsan Aktaş'ın Hakan Bahçetepe'ye rüşvet verilmesi eylemlerini soruşturma başlamadan önce İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına bildirdiğini belirtti. Bu nedenle Aktaş hakkında etkin pişmanlık hükümlerinin uygulanması ve ceza verilmesine yer olmadığına karar verilmesi talep edildi.

Editör : SİNEM GÖNEN | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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