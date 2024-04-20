Gaziosmanpaşa'daki toprak kaymasının görüntüleri ortaya çıktı

Dün akşam İstanbul Gaziosmanpaşa'da meydana gelen toprak kayması nedeniyle 30 ev boşaltılmış, 114 kişi tahliye edilmişti. Öte yandan toprak kaymasının meydana geldiği anlara ait görüntüle ortaya çıktı.

Dün akşam Gaziosmanpaşa Yıldıztabya Mahallesi Bahadır Sokak'ta dün yaşanan toprak kaymasının ardından çevrede alınan güvenlik önlemleri sürüyor.

30 EV BOŞALTILDI

Toplam 3 evin zarar gördüğü, tedbir amaçlı 30 evin boşaltıldığı, 114 kişinin ise tahliye edildiği mahalledeki bazı sokaklar araç trafiğine kapatılırken AFAD ve Kızılay ekipleri de alanda bekletiliyor. İstanbul Valisi Davut Gül de sabah saatlerinde toprak kaymasının meydana geldiği alanda inceleme yaptı.

O ANLAR KAMERADA

Öte yandan Bahadır Sokak'ta yaşanan toprak kayması, vatandaşların cep telefonu kamerasınca iki farklı açıdan kaydedildi. Toprak kaymasının yaşandığı bölgede bulunan oto sanayi esnafı tarafından çekilen görüntülerde, eğimli arazideki toprağın aşağıya doğru hareket etmesi yer aldı. Görüntülerde, toprak kaymasının meydana geldiği sırada bir kişinin olay yerine yakın bir noktadan geçtiği de görüldü.