Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > Gaziosmanpaşa'daki toprak kaymasının görüntüleri ortaya çıktı

Gaziosmanpaşa'daki toprak kaymasının görüntüleri ortaya çıktı

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:

Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

İlgili Haberler

Dün akşam İstanbul Gaziosmanpaşa'da meydana gelen toprak kayması nedeniyle 30 ev boşaltılmış, 114 kişi tahliye edilmişti. Öte yandan toprak kaymasının meydana geldiği anlara ait görüntüle ortaya çıktı.

Dün akşam Gaziosmanpaşa Yıldıztabya Mahallesi Bahadır Sokak'ta dün yaşanan toprak kaymasının ardından çevrede alınan güvenlik önlemleri sürüyor.

30 EV BOŞALTILDI

Toplam 3 evin zarar gördüğü, tedbir amaçlı 30 evin boşaltıldığı, 114 kişinin ise tahliye edildiği mahalledeki bazı sokaklar araç trafiğine kapatılırken AFAD ve Kızılay ekipleri de alanda bekletiliyor. İstanbul Valisi Davut Gül de sabah saatlerinde toprak kaymasının meydana geldiği alanda inceleme yaptı.

Gaziosmanpaşa'daki toprak kaymasının görüntüleri ortaya çıktı - 1. Resim

O ANLAR KAMERADA

Öte yandan Bahadır Sokak'ta yaşanan toprak kayması, vatandaşların cep telefonu kamerasınca iki farklı açıdan kaydedildi. Toprak kaymasının yaşandığı bölgede bulunan oto sanayi esnafı tarafından çekilen görüntülerde, eğimli arazideki toprağın aşağıya doğru hareket etmesi yer aldı. Görüntülerde, toprak kaymasının meydana geldiği sırada bir kişinin olay yerine yakın bir noktadan geçtiği de görüldü.

İlgili Haberler

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Anadolu Ajansı
Fırat Kalkanı bölgesinde 5 terörist öldürüldü
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Fırat Kalkanı bölgesinde 5 terörist öldürüldü - GündemMSB duyurdu! 5 terörist daha öldürüldüUzaya çıkan ilk Suriyeli astronot Muhammed Faris, Türkiye'de hayatını kaybetti - GündemUzaya çıkan ilk Suriyeli astronot, Türkiye'de vefat ettiKorhan Berzeg muammasına dayanamadılar: Mahalleli arkasına bakmadan terk etti - GündemKorhan Berzeg muammasına dayanamadılarGaziosmanpaşa'daki toprak kaymasında boşaltılan ev sayısı 30'a yükseldi! Vali Gül'den yeni açıklama - GündemBoşaltılan ev sayısı arttı, akıbetleri belli olduSakarya'da korkunç olay! Para vermeyen annesini benzin dökerek yaktı - GündemPara vermeyen annesini benzin dökerek yaktıFreni tutmayan otomobil, 14 aracı biçti - GündemFreni tutmayan otomobil, 14 aracı biçti
Sonraki Haber Yükleniyor...