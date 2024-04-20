Gaziosmanpaşa'daki toprak kaymasında boşaltılan ev sayısı 30'a yükseldi! Vali Gül'den yeni açıklama

Gaziosmanpaşa’da dün meydana gelen toprak kaymasının meydana geldiği alan günün ilk ışıklarıyla görüntülendi. Binalardaki hasar ortaya çıkarken Vali Davut Gül, boşaltılan ev sayısının 30'a yükseldiğini söyledi. Gül, "Kiracı olanları kiraya, ev sahibi olanları da ev sahibi olacak şekilde evlerine çıkartacağız. Normalde toprak kayması olmasa bile buradaki yapıların taşınması lazım, yıkılması lazım" dedi.

Gaziosmanpaşa’da dün meydana gelen toprak kaymasında 24 bina hasar alarak tahliye edilmişti. Valiliğin dün akşam saatlerinde yaptığı açıklamada tahliye edilen evlerde yaşayan 96 vatandaşın 78’i otellere yerleştirilirken, 18 vatandaşın ise istekleri doğrultusunda akrabalarının evlerine yerleştiği açıklanmıştı.

BOŞALTILAN EV SAYISI 30'A YÜKSELDİ

Vali Davut Gül de bölgedeki incelemelerinin ardından açıklama yaptı. Gül, şunları söyledi: "Arkamızda da gördüğünüz üzere burası riskli alan ilan edilmiş ve kentsel dönüşüm devam ediyor. Burada yer alan tek katlı evlerden 3 tanesi toprak kayması sebebiyle zarar gördü. Diğer evler de gerek yağmurdan gerekse de toprak kaymasında etkilenmemesi için tedbir amaçlı boşaltıldı.

Önce 14 ev boşaltılmıştı şu an itibariyle 30 ev boşaltıldı. Bu evlerin normalde de boşaltılması lazımdı. Bunlar toplamda 114 kişiye denk geliyor. Şu an yaptığımız evlerde yaşayanların kiracı mı ev sahibi mi bunu çıkartmaya çalışıyoruz. Bugün ve yarın içerisinde kiracı olanları kiraya, ev sahibi olanları da ev sahibi olacak şekilde evlerine çıkartacağız.

"BURADAKİ YAPILARIN TAŞINMASI LAZIM"

Herhangi bir can kaybı ve yaralımız yok. Buradaki operasyon tamamen tedbir amaçlı. Vatandaşlarımızın olası can kaybı ya da yaralanması olmaması için Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımızın koordinesinde bütün kurumlarımızla birlikte yaptığımız bir organizasyon.

Toprak kayması inşaat çalışması yapılan yerdeki meyilli arazilerde. Buradaki bölgenin genelinde bir toprak kayması tespit etmedik. Daha önce bilinen tespit edilen riskli yapı olarak da kayıtlarda olan ve yıkılması gereken fakat şimdiye kadar hak sahipleri ve belediyle arasında anlaşma olmadığı için taşınması geciken yapılar. Normalde toprak kayması olmasa bile buradaki yapıların taşınması lazım, yıkılması lazım." ifadelerini kullandı.

TOPRAK KAYMASI GÖRÜNTÜLENDİ

Günün doğmasıyla hasar alan binaların durumu bir kez daha görüntülendi. Görüntülerde binaların yer aldığı tepeden aşağı kayan toprak ile beraberinde götürdüğü molozlar ve devrilen ağaçlar dron ile görüntülendi.