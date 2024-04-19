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İstanbul Gaziosmanpaşa'da toprak kayması

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İstanbul Gaziosmanpaşa&#039;da toprak kayması

Gündem Haberleri

İstanbul Gaziosmanpaşa'da toprak kayması meydana geldi. İstanbul Valiliği, 14 evin etkilendiğini ve tedbir amaçlı 70 kişinin tahliye edildiğini açıkladı.

İstanbul'da toprak kayması meydana geldi... Gaziosmanpaşa ilçesinde saat 19.30 sıralarında yaşanan olayda 14 gecekondu etkilendi. İstanbul Valiliği tedbir amaçlı 70 kişinin tahliye edildiğini açıkladı.

Valilikten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"19.04.2024 günü saat 19.30 sıralarında Gaziosmanpaşa İlçesi Yıldıztabya Mahallesi Bahadır Sokakta bulunan alanda toprak kayması meydana gelmiştir.

Olaydan toplam 14 gecekondu etkilenmiş olup, bu gecekondulardan 3’ü kullanılamaz hale gelmiştir.

Bölgede yaşayan 70 kişi tedbir amaçlı tahliye edilmiş olup olay yerine çok sayıda Afad ekibi sevk edilmiştir.

Olayda ölen ya da yaralanan olmamıştır.

Kamuoyuna Saygıyla Duyurulur."

 
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