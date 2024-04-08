Gazze için 'İyilik Hareketi', 3 bin tonluk 9. gemi de yola çıkıyor

Bugüne kadar Gazze’ye 40 bin ton yardım ulaştıran Türkiye, bayram sonrası 3 bin tonluk yeni bir yardım gemisini daha yola çıkaracak.

Altı aydır İsrail ablukası altında olan Gazze Şeridi’ne en çok insani yardım ulaştıran ülkelerden biri olan Türkiye, Türk Kızılay ve AFAD iş birliğinde yürütülen çalışmalarla bugüne kadar yaklaşık 40 bin ton insani yardım malzemesini bölgeye ulaştırdı. Türk Kızılay’ın 3 bin tonluk 9’uncu insani yardım gemisinin de Ramazan Bayramı’ndan hemen sonra Gazze için yola çıkarılması planlanıyor. Gönderilen insani yardımların yanı sıra Refah’taki Kızılay aşevi aracılığıyla günlük 10 bin kişilik sıcak yemek dağıtımı yapılıyor, 7 ton içme suyunun Gazze’ye günlük geçişi sağlanıyor.

GAZZE'DE SON DURUM

İsrail’in Gazze’ye yönelik başlattığı saldırılarda altı ay geride kaldı. Hedef gözetmeksizin aralıksız Gazze’yi bombalayan İsrail güçleri, 14 bin 500’ü çocuk, 9 bin 560’ı kadın 33 bin 137 sivili katletti. Saldırılarda 75 bin 815 Filistinli de yaralandı. Gazze Şeridi’nde büyük yıkıma sebep olan siyonist ordu, nüfusun yüzde 70’ine denk gelen 1,7 milyon Filistinliyi yerinden etti. Gazze’de yapı stokunun yüzde 60’ı yıkıldı ya da kullanılamaz hâle geldi. Okulların yüzde 90’ının yıkıldığı Gazze’de 69 hastaneden yalnızca 10’u kısmi olarak hizmet verebiliyor. İsrail, bölgeye yardımların gelmesini engelleyerek de Filistin halkına soykırım yapıyor. Birleşmiş Milletlere göre, Filistinli 1,1 milyon Filistinli sivil “felaket boyutunda” gıda güvensizliğiyle, Gazze’nin kuzeyinde ise 2 yaş altı çocukların yüzde 31’i akut yetersiz beslenmeyle karşı karşıya. Dünya genelinde geniş kitleler tarafından protesto edilen İsrail, tepkilere aldırış etmeden katliama devam ediyor. İsrail ordusunun yayınladığı son verilerde ise 7 Ekim’den bu yana 204’ü Gazze içinde 604 İsrail askeri öldürüldü. İsrail ordusu, 41 askerini kendi saldırılarında vurdu.