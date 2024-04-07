Gazze'de gözyaşı dinmiyor! İsrail'in katliamı tam 6 aydır sürüyor

İsrail güçleri, halkı zorla aç ve susuz bırakarak büyük bir insani felakete yol açtığı Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarına 184. gününde devam ediyor. Tam 6 ay önce başlayan saldırılarda durum her geçen gün daha kötüye gidiyor. Saldırılar sonucu 33.175 Filistinli ölürken, İsrail de 600 askerinin öldüğünü duyurdu.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 14 bin 500’ü çocuk, 9 bin 560'ı kadın olmak üzere 33 bin 175 Filistinli öldürüldü, 75 bin 815 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

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SAVAŞ 6 AY ÖNCE BAŞLADI

Gazze'de tam altı ay önce patlak veren en kanlı savaş, çok sayıda masum insanın hayatına mâl oldu. Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, İsrail'in 7 Ekim'de kuşatma altındaki Filistin topraklarında başlattığı saldırılar sonucunda en az 33 bin 137 kişinin öldüğünü duyurdu.

Hamas tarafından kayıplara ilişkin bir bilgi verilmezken, İsrail 12 binden fazla Hamas askerinin öldürüldüğünü iddia ediyor.

İSRAİL'İN KAYIPLARI

7 Ekim'de Hamas'ın İsrail'e düzenlediği saldırıda bin 170 İsrailli ve yabancı ölmüştü.

İsrail ordusu 6 aylık süreçte 600 askerinin öldüğünü, bunların 260'ının 27 Ekim'de Gazze'ye girilmesinin ardından gerçekleştiğini duyurdu.

İsrail'in işgali altındaki Batı Şeria'daki olaylarda ise 17 İsrailli ölmüştü.

Öte yandan, Hizbullah'ın Lübnan'dan yaptığı roket ve füze saldırılarında ise 8 sivil ve 10 İsrail askeri ölmüştü.

AFP'nin haberine göre, 7 Ekim'de Hamas'ın rehin aldığı yaklaşık 250 İsrailli ve yabancınub 129'u Gazze'de kaldı. İsrail'in iddiasına göre bunlardan 34'ü öldü, 12 rehinenin naaşı İsrail'e iade edildi.

6 aylık süreçte Gazze'den İsrail'e 9 bin 100 roket atıldığı açıklandı.

İsrail, bu zaman zarfında yüzde 17'si kadın olan 300 bin yedek askeri orduya çağırdı.

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FİLİSTİN'İN KAYIPLARI

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail’in Gazze Şeridi saldırılarına başladığı 7 Ekim’den bu yana hayatını kaybedenlerin sayısının bugün 33 bin 175’e yaralıların sayısının ise 75 bin 886’a yükseldiğini açıkladı.

İsrail ordusu, aralarında 5 tugay komutanı ve 20 tabur komutanının da bulunduğu 12 bin Hamas askerinin öldürüldüğünü iddia ediyor.

İsrail, işgali altındaki Batı Şeria'daki olaylarda en az 459 Filistinli daha öldürmüştü. İsrail ordusu, Batı Şeria'daki saldırılarda 420 Hamas askerinin öldürüldüğünü iddia etmişti.

Öte yandan, İsrail, 7 Ekim'den bu yana Gazze'de 32 bin hedefi havadan vurulduğunu açıkladı.