CNN paylaştı: Biden ile Netanyahu arasındaki özel telefon görüşmesi sızdı

Düzenleyen: Eda Narin / Kaynak: Türkiye Gazetesi 7 Nisan 2024 11:35 - Güncelleme: 7 Nisan 2024 11:40 - Güncelleme:

Dünya Haberleri / Türkiye Gazetesi

İsrail'in Gazze'ye saldırıları devam ederken ABD Başkanı Biden ile İsrail Başbakanı Netanyahu arasındaki özel telefon görüşmesi merak konusu olmuştu. CNN, ikili arasındaki telefon görüşmesinin detaylarını paylaştı. Buna göre, Biden, Netanyahu'nun 'derhal yapması gerekenleri' 3 maddede sıraladı. Netanyahu ise Biden'a tek cümle ile cevap verdi.