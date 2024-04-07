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CNN paylaştı: Biden ile Netanyahu arasındaki özel telefon görüşmesi sızdı

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
CNN paylaştı: Biden ile Netanyahu arasındaki özel telefon görüşmesi sızdı

Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

İsrail'in Gazze'ye saldırıları devam ederken ABD Başkanı Biden ile İsrail Başbakanı Netanyahu arasındaki özel telefon görüşmesi merak konusu olmuştu. CNN, ikili arasındaki telefon görüşmesinin detaylarını paylaştı. Buna göre, Biden, Netanyahu'nun 'derhal yapması gerekenleri' 3 maddede sıraladı. Netanyahu ise Biden'a tek cümle ile cevap verdi.

ABD Başkanı Joe Biden ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu arasındaki özel telefon görüşmesinin detayları sızdı. ABD'li yayın kuruluşu CNN, Netanayhu'nun Biden'ın tehditlerine hızlı cevap verdiğini yazdı.

BIDEN'DAN NETANYAHU'YA 3 MADDE

CNN'e göre Biden telefon görüşmesinde Netanyahu'nun derhal yapmasını istediği şeyleri şöyle sıraladı:

"Kuzey Gazze'ye giden Erez geçiş kapısının açılması, İsrail'in güneyindeki Aşdod limanının açılması ve Kerem Şalom üzerinden gelen malzeme miktarının önemli ölçüde artırılması."

Biden ve Netanyahu telefonda görüştü: 

NETANYAHU'DAN TEK CÜMLE İLE CEVAP

Netanyahu Biden'ın talimatlarına tek cümle ile cevap verdi: "Joe, bunu yapacağız."

Ancak Biden sadece bununla ikna olmadı Netanyahu'ya hamlelerini akşama kadar duyurması konusunda ısrar etti. İsrail kabinesi aynı akşam kuşatma altındaki bölgeye giren insani yardımın artırılmasına yönelik bu üç tedbiri onayladı.

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Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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