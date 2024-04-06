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Gazze'de katliam sürüyor! Hayatını kaybedenlerin sayısı 33 bini aştı

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
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Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 33 bin 137'ye yükseldi.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 183 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi.

SON 24 SAATTE 45 FİLİSTİNLİ HAYATINI KAYBETTİ

Açıklamada, İsrail ordusunun son 24 saatte Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 46 Filistinlinin daha hayatını kaybettiği, 65 Filistinlinin yaralandığı belirtildi.

Gazze'de katliam sürüyor! Hayatını kaybedenlerin sayısı 33 bini aştı - 1. Resim

HAYATINI KAYBEDENLERİN SAYISI 33 BİNİ AŞTI 

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının 33 bin 137'ye, yaralı sayısının da 75 bin 815'e yükseldiği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca hala enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğu ancak İsrail güçlerinin engellemesi nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı vurguladı.

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Anadolu Ajansı
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