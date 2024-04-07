Gazze'de son durum... İsrail ordusu, Gazze'nin güneyindeki Han Yunus'tan çekildi

İsrail İç İstihbarat Servisi Shin Bet’in eski Başkanı Ami Ayalon'dan itiraf niteliğinde açıklamalar geldi. Ayalon, "Askerlerimiz birkaç hafta önce işgal edilen yerleri yeniden işgal etmeye zorlanıyor" dedi. Dikkat çeken bir diğer gelişme ise CNN'in Biden-Netanyahu arasındaki özel telefon görüşmesinin detaylarını yazması oldu. Son olarak İsrail ordusu, Gazze'n güneyindeki Han Yunus'tan çekildiklerini duyurdu. İşte dakika dakika Gazze'de yaşananlar...

Canlı Anlatım Özeti NETANYAHU, ATEŞKESİ BİR ŞARTA BAĞLADI

İSRAİL ORDUSU HAN YUNUS'TAN ÇEKİLDİ

ŞİFA HASTANESİ'NDEN İLK GÖRÜNTÜLER

BM, GAZZE'DEKİ İNSANİ DURUMU TEK KELİMEYLE ÖZETLEDİ

GAZZE'DE CAN KAYBI 33 BİNİ AŞTI

9.7 MİLYON STERLİN DESTEK

İŞTE BIDEN VE NETANYAHU ARASINDAKİ ÖZEL GÖRÜŞMENİN DETAYLARI

İSRAİL ORDUSU: 6 AYDA 604 ASKER HAYATINI KAYBETTİ

ATEŞKES GÖRÜŞMELERİ DEVAM EDECEK

İSRAİL'DEN LÜBNAN'IN DOĞUSUNA BOMBARDIMAN

İSRAİL İSTİHBARATININ ESKİ BAŞKANINDAN İTİRAF GİBİ AÇIKLAMA

YÜZ BİNLER TEL AVİV'DE SOKAĞA DÖKÜLDÜ

07.04.2024 15:07

🔴 NETANYAHU, ATEŞKESİ BİR ŞARTA BAĞLADI

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Gazze'de 'zafere bir adım' kaldığını söyledi. AFP'nin aktardığına göre Netanyahu, ateşkes görüşmelerine ilişkin ise "Gazze'deki rehineler serbest bırakılmadan ateşkes olmaz" dedi.

07.04.2024 15:01

İSRAİL ORDUSU HAN YUNUS'TAN ÇEKİLDİ

İsrail ordusu, 98. Komando Tümenini Gazze'nin güneyindeki Han Yunus'tan çektiğini açıkladı. İsrail medyasına göre, Gazze’deki sivillerin bölgenin kuzeyine dönmesini engellemek için sadece Nahal Tugayı bölgede kalacak.

Haaretz gazetesinin haberine göre, Han Yunus'tan çekilme altı aydır İsrail'in Gazze'de yürüttüğü saldırılar nedeniyle yerinden edilerek Refah'a sığınan Filistinlilerin evlerine dönmesine olanak tanıyacak.

07.04.2024 14:15

ŞİFA HASTANESİ'NDEN İLK GÖRÜNTÜLER

DSÖ, İsrail'in saldırılarında enkaza dönen Şifa Hastanesi'nin son halini görüntüledi. Hastanenin kullanılamaz hale geldiğini belirten DSÖ, 115 yatağın yandığını; 14 kuvözün tahrip olduğunu söyledi. Öte yandan DSÖ ekibi, incelemeleri sırasında 5 cansız bedene daha ulaştı.

07.04.2024 13:16

BM, GAZZE'DEKİ İNSANİ DURUMU TEK KELİMEYLE ÖZETLEDİ

Birleşmiş Milletler'in (BM) işgal altındaki Filistin Bölgesi İnsani Yardım Koordinatörü Jamie McGoldrick, 6 aydır devam eden İsrail saldırılarının hedefindeki Gazze'deki insani durumun "tek kelimeyle felaket" olduğunu belirtti.

McGoldrick, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail saldırıları altındaki Gazze'deki insani duruma ilişkin değerlendirmede bulundu.

Gazze nüfusunun yarısının muhtemel bir kıtlık tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu belirten McGoldrick, Gazzeli çocuklar arasındaki yetersiz beslenme sorununun daha önce görülmemiş seviyelere ulaştığının altını çizdi.

Uluslararası toplumun 7 Ekim 2023’ten bu yana "akıl almaz acılarla" boğuşan Gazze halkına yardımlarını artırmaya hazır olduğunu ifade eden McGoldrick, ancak bunun için İsrail’in engelsiz ve güvenli insani erişime izin vermesinin gerektiğini vurguladı.

Ayrıca McGoldrick, İsrail'in bölgeye gidecek insani yardımlara kolaylık sağlama yönündeki taahhütlerinin memnuniyet verici olduğunu açıkladı.

07.04.2024 12:56

🔴GAZZE'DE CAN KAYBI 33 BİNİ AŞTI

İsrail, Gazze Şeridi’ne yönelik saldırılarına ara vermeden 184 gündür devam ederken saldırılarda can kaybı da artıyor. İsrail güçlerinin, son 24 saatte gerçekleştirdiği 4 saldırıda 38 Filistinli hayatını kaybederken 71 sivil de yaralandı.

Saldırıların ardından enkaz altında kalanlar için başlatılan arama kurtarma çalışmaları da sürüyor. Ayrıca, Filistin Sağlık Bakanlığı İsrail’in Gazze Şeridi saldırılarına başladığı 7 Ekim’den bu yana hayatını kaybedenlerin sayısının 33 bin 175’e yaralıların sayısının ise 75 bin 886’a yükseldiğini açıkladı.

07.04.2024 11:00

İNGİLTERE'DEN GAZZE'YE DONANMA GEMİSİ YARDIMI

İngiltere Savunma Bakanlığı’ndan dün yapılan açıklamada, “Birleşik Krallık Hükümeti, Doğu Akdeniz'deki hayat kurtarma misyonuna katılmak üzere bir Kraliyet Donanması gemisinin konuşlandırılması da dâhil olmak üzere, Gazze'ye bir deniz yardım koridoru kurulması için askeri ve sivil destek paketini açıklıyor. Yeni Birleşik Krallık yardımları ve İngiliz uzmanlığıyla birlikte Kıbrıs'tan Gazze'ye uzanan ve birçok ortak hükümetimiz ve BM tarafından desteklenen uluslararası bir insani yardım deniz koridorunun kurulmasına destek verecek olan geminin Mayıs ayı başında faaliyete geçmesi bekleniyor” denildi.

9.7 MİLYON STERLİN DESTEK

Bakanlık, teslimatın yapılması ve yardımın üst seviyeye çıkarılması için 9.7 milyon sterlin finansmanın taahhüdünü vererek, “Savunma Bakanlığı'nın Kraliyet Donanması gemisinin yanı sıra Dışişleri, İngiliz Milletler Topluluğu ve Kalkınma Ofisi de yardım teslimatları için 9.7 milyon Sterlin; forkliftler ve depolama birimleri gibi koridora lojistik uzmanlık ve ekipman desteği; ve umutsuzca ihtiyacı olan insanlara ulaşan yardım seviyelerini en üst düzeye çıkarmak için uzmanlık taahhüdünde bulunuyor” dedi.

07.04.2024 09.45

🔴 İŞTE BIDEN VE NETANYAHU ARASINDAKİ ÖZEL GÖRÜŞMENİN DETAYLARI

ABD Başkanı Joe Biden ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu arasındaki özel telefon görüşmesinin detayları sızdı. ABD'li yayın kuruluşu CNN, Netanayhu'nun Biden'ın tehditlerine hızlı cevap verdiğini yazdı.

CNN'e göre Biden telefon görüşmesinde Netanyahu'nun derhal yapmasını istediği şeyleri şöyle sıraladı:

"Kuzey Gazze'ye giden Erez geçiş kapısının açılması, İsrail'in güneyindeki Aşdod limanının açılması ve Kerem Şalom üzerinden gelen malzeme miktarının önemli ölçüde artırılması."

Netanyahu Biden'ın talimatlarına tek cümle ile cevap verdi: "Joe, bunu yapacağız."

Ancak Biden sadece bununla ikna olmadı Netanyahu'ya hamlelerini akşama kadar duyurması konusunda ısrar etti. İsrail kabinesi aynı akşam kuşatma altındaki bölgeye giren insani yardımın artırılmasına yönelik bu üç tedbiri onayladı.

07.04.2024 09:00

İSRAİL ORDUSU: 6 AYDA 604 ASKER HAYATINI KAYBETTİ

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde dört askerinin daha öldürüldüğünü duyurdu. IDF verilerine göre, 6 ayda 604 asker, yedek asker ve yerel güvenlik görevlisi öldü, 3 bin 193 kişi de yaralandı.

07.04.2024 08.45

ATEŞKES GÖRÜŞMELERİ DEVAM EDECEK

Katar, Mısır ve ABD'nin arabulucu olduğu ateşkes görüşmeleri, bugün Kahire'de devam edecek. Hamas Siyasi Büro Üyesi Basem Naim müzakerelere ilişkin yaptığı açıklamada, Hamas’ın temel taleplerinden geri adım atmayacağını vurguladı.

Naim, “Talep ettiğimiz şey herhangi bir müzakerenin parçası olmamalı. Çünkü ateşkes için müzakere ettiğimizde bu ateşkese doğru gittiğimiz anlamına gelir. Ateşkesi müzakere ediyorsak, bu 7 Ekim’den sonra Gazze’yi işgal eden İsrail birliklerinin Gazze Şeridi’ni terk etmesi gerektiği anlamına gelir” dedi.

07.04.2024 08.30

İSRAİL'DEN LÜBNAN'IN DOĞUSUNA BOMBARDIMAN

İsrail, Hizbullah'ın kendilerine ait bir insansız hava aracını düşürmesinin ardından Lübnan'ın doğusuna hava saldırısı düzenledi. İsrail ordusundan yapılan açıklamada, savaş uçaklarının doğudaki Baalbek kentinde Hizbullah'a ait bir askeri kompleksi ve diğer üç tesisi vurduğu belirtildi. Olayda ölen ya da yaralanan olmadı.

07.04.2024 08:00

🔴 İSRAİL İSTİHBARATININ ESKİ BAŞKANINDAN İTİRAF GİBİ AÇIKLAMA

İsrail'in kuzeyinin en büyük kenti Hayfa'da düzenlenen gösteride İsrail İç İstihbarat Servisi Shin Bet’in eski Başkanı Ami Ayalon konuştu.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi’ne yönelik saldırılarına değinen Ayalon, “Gazze’deki askeri harekat sınırları zorluyor. Askerlerimiz birkaç hafta önce işgal edilen yerleri yeniden işgal etmeye zorlanıyor. Askerler, öfke ve nefret dolu bir halkın polis gücü haline geliyorlar” dedi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun savaşın ertesi gününü tartışmama kararını bir felaket olarak yorumlayan Ayalon, "Siyasi bir hedef olmadan savaş, kimsenin sonunu bilmediği sürekli bir savaşa dönüşür” ifadelerini kullandı.

07.04.2024 07:15

YÜZ BİNLER TEL AVİV'DE SOKAĞA DÖKÜLDÜ

İsrail'in Gazze'ye saldırılarına tüm dünyadan tepkiler gelmeye devam ediyor. Başkent Tel Aviv’de bir araya gelen yaklaşık 100 bin kişi İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve hükümetinin Gazze Şeridi’ndeki politikasını protesto etti.

Erken seçim çağrısında bulunan kalabalık, esir anlaşmasının kabul edilmesini istedi.

İsrail polisin göstericilere müdahale etmesinin ardından yaşanan arbedede yere düşen 2 kadına sağlık görevlileri tarafından müdahale edilirken, bir göstericinin de gözaltına alındığı öğrenildi. Protestocular farklı noktalarda ateş yaktı.

Yer: Gazze