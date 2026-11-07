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Eski bakanın tutuklanması AK Parti’de destek gördü: Yargı sırasıyla gerekeni yapacak

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Eski bakanın tutuklanması AK Parti’de destek gördü: Yargı sırasıyla gerekeni yapacak
Başlık ResmiEski bakanın tutuklanması AK Parti’de destek gördü: Yargı sırasıyla gerekeni yapacak

Eski bakan Fatma Betül Sayan Kaya’nın fon soruşturması kapsamında tutuklanması AK Parti’de büyük destek gördü. Parti kurmayları, haksız kazanç elde eden diğer isimler hakkında da yargının gereğini yapmasını beklediklerini söyledi. Kurmaylar, bu konuda bir geri adım atılmasının ya da taviz verilmesinin söz konusu olmayacağını dile getirdi.

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Seyit Ahmet Sarıtepeci
SEYİT AHMET SARITEPECİ

AK Parti Hatay Milletvekili Abdülkadir Özel “Yetmez ama evet” paylaşımı yaparken Bursa Milletvekili Mustafa Varank “Milletin hakkı karşısında kimse dokunulmaz değil” dedi.

GÜRLEK: ADLİYEDE HERKES EŞİT

Mardin’de AK Parti teşkilatıyla buluşan Adalet Bakanı Akın Sayın Gürlek ise “Adliyenin kapısından giren herkes devletin kendisine eşit mesafede olduğunu ve hukuk önünde sahipsiz kalmayacağını bilmeli. Biz muhalefet gibi yolsuzlukları savunmayız. İçimizde yanlış yapan, şan ve maddiyat hırsına yenik düşen, arsızlık ve yolsuzlukla anılan hiç kimseyi barındırmayız” ifadelerini kullandı.

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