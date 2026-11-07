Dijital ve yeşil dönüşüm eğitimlerine daha fazla destek: Mesleki eğitimde cep harçlığına zam

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, yeşil ve dijital dönüşüm, yapay zekâ ve geleceğin mesleklerine yönelik eğitim alanlar ile kendi alanlarında çalışan meslek lisesi mezunlarının cep harçlığının 2027’den itibaren yüzde 50’ye kadar artırılacağını açıkladı.

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Mardin’de düzenlenen Ulusal Adil Geçiş Stratejisi ve Eylem Planı Tanıtım Toplantısı’nda çalışma hayatının geleceğine ilişkin açıklamalarda bulundu. İklim değişikliği, dijitalleşme ve yapay zekânın iş gücü piyasalarını yeniden şekillendirdiğini belirten Işıkhan, dönüşüm sürecinde çalışanların korunması ve gençlerin yeni mesleklere hazırlanmasının önemine dikkat çekti.

Gençlere yönelik yeni desteğin ayrıntılarını paylaşan Işıkhan, 2027’den itibaren aktif iş gücü programları kapsamında yeşil ve dijital dönüşüm, yapay zekâ ve geleceğin mesleklerine yönelik eğitim alan katılımcılar ile kendi alanlarında istihdam edilen meslek lisesi mezunlarının cep harçlığını yüzde 50’ye kadar artıracaklarını bildirdi.

Daha önce mezun oldukları alanlarda çalışan meslek lisesi mezunlarının İşbaşı Eğitim Programı kapsamındaki cep harçlıklarına yüzde 30 artış yapıldığını hatırlatan Işıkhan, yeni düzenlemeyle gençlerin mesleki becerilerinin geliştirilmesini ve geleceğin iş alanlarına hazırlanmalarını hedeflediklerini ifade etti.

Türkiye Yüzyılı vizyonu ve 2053 net sıfır emisyon hedefleri doğrultusunda insanın merkezde tutulduğunu vurgulayan Işıkhan, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Asıl mesele bütün bu gelişmeler yaşanırken insanımızın nerede duracağıdır. Gençlerimiz yeni mesleklere nasıl hazırlanacak? En önemlisi de bu büyük değişimin ortaya çıkaracağı fırsatlardan toplumun bütün kesimleri nasıl yararlanacak? Biz üretimimizi güçlendirirken çalışanlarımızı koruyan, rekabet gücümüzü artırırken sosyal adaleti gözeten bir dönüşümü hedeflemekteyiz. İnsanı geride bırakan bir dönüşüm, ne kadar ileri teknolojiye dayanırsa dayansın gerçek anlamda başarılı olamaz.”

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