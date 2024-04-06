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Haberler > Dünya > Tel Aviv yine karıştı! 100 binden fazla kişi sokaklara döküldü

Tel Aviv yine karıştı! 100 binden fazla kişi sokaklara döküldü

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:

Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Gazze'de katliam yapan İsrail'de kaos giderek büyüyor. Ateşkes ve esir takasını reddeden Netanyahu yönetimine karşı başkent Tel Aviv'de 100 binden fazla protestocu sokaklara döküldü. İsrailli bir sürücü protestocuların arasına araçla daldı, en az 3 kişi yaralandı.

Gazze'deki savaşın altıncı ayına girerken İsrail'in başkenti Tel Aviv'de sokaklara 100 binden fazla protestocu çıktı. Protestocular Benjamin Netanyahu'nun görevden alınmasını ve erken seçimlere gidilmesine yönelik sloganlar atıyor ve hükümetin Hamas ile bir anlaşma gerçekleştirip rehinelerin serbest bırakılmasını talep ediyor.

Times of İsrail'İn aktardığına göre sokaklara dökülen insanlar, Benjamin Netanyahu'nun başbakanlık performansından memnun olmadıklarını ve müzakereleri kasıtlı olarak engellediğini söylüyor.

Netanyahu, rehinelerin serbest bırakılmasını Gazze'deki savaşın başlamasının nedenlerinden biri olarak nitelendirmişti. Altıncı ayına girilen savaşta hala 130 rehine var ve bunların 99'unun hayatta olduğuna inanılıyor.

Hamas liderlerinden Usame Hamdan daha önce yaptığı açıklamada Siyonist rejimin ateşkes görüşmelerini engellediğini ve rehineleri serbest bırakma konusunda ciddi olmadığını söylemişti.

PROTESTOLARDA GERİLİM YÜKSELİYOR

Protestolar gergin anlara tanıklık ediyor. Kalabalık bir grubun içine arabayla giren şahıslar, insanlara aldırmadan tam gaz ilerledi ve çok sayıda kişinin yaralanmasına sebep oldu. 

Polis ve göstericiler arasında gergin anlar yaşanmaya devam ediyor. Kalabalığı dağıtmaya çalışan polise karşı gelen göstericiler hala sokaklarda eylem yapmaya devam ediyor.

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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