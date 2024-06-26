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Haberler > Gündem > Gebze'de fabrika alev topuna döndü! Çok sayıda ekip sevk edildi

Gebze'de fabrika alev topuna döndü! Çok sayıda ekip sevk edildi

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Gebze, Yangın, Haber

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bulunan bir fabrikada yangın çıktı. Fabrika alev topuna dönerken bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Gebze Balçık bölgesinde bulunan ve solvent bulunduğu öğrenilen bir fabrikada çıktı. Henüz bilinmeyen bir sebepten çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Alevlerin ve siyah dumanların yükseldiği bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Ayrıntılar geliyor...

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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