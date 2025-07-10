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Gece yarısı korkutan ihbar! Mahalleli sokağa döküldü, gerçek başka çıktı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Gece yarısı korkutan ihbar! Mahalleli sokağa döküldü, gerçek başka çıktı
Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Eskişehir'de gece geç saatlerde bir site içindeki apartmanda doğal gaz yangını olduğu ihbarı ekipleri alarma geçirdi. Çok sayıda itfaiye ve polis ekibinin sevk edildiği noktada ihbarın asılsız çıkması, evlerini boşaltan vatandaşların tepkisine neden oldu.

Yenikent Mahallesi Sinan Alaağaç Caddesi'nde gece saat 03.00 sıralarında, bir site içindeki 5 katlı apartmanda doğal gaz yangını ihbarı ekipleri teyakkuza geçirdi.

BÜYÜK PANİK YAŞADILAR

Doğal gaz, itfaiye, 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri olay yerine sevk edildi. Apartmandaki daireler tedbiren boşaltılırken, daire sakinleri ve çevre komşular büyük panik yaşadı. Yapılan detaylı incelemelerde binada herhangi bir doğal gaz kaçağına ya da yangına rastlanmadı.

Gece yarısı korkutan ihbar! Mahalleli sokağa döküldü, gerçek başka çıktı - 1. Resim

VATANDAŞLAR TEPKİ GÖSTERDİ

Evlerini boşaltmak zorunda kalan bina sakinleri, yanlış ihbar yapan kişiye tepki gösterdi. Oldukça korkan vatandaşlar, bir müddet dışarıda bekledikten sonra evlerine geri döndü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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