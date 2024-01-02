Gelin arabasında ne gelin var ne damat! Kontrolde ortaya çıktı, polisler bile şaştı kaldı

2 Ocak 2024 19:24 - Güncelleme Tarihi: 2 Ocak 2024 19:28

Doğubayazıt İlçe Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Grup Amirliği ekipleri, düzensiz göçmenlerin batı illerine götürülmek üzere ilçeden çıkacağı bilgisini aldı.

GELİN ARABASI İLE GÖÇMEN KAÇIRMAYA KALKTI

Ekipler, Ahmed-i Hani Mahallesi’nde yaptıkları uygulamada, her aracı ayrı ayrı kontrol etti. Bir gelin arabası da polisin takibine girdi. Süslenmiş otomobili durdurunca ekipler bile gözlerine inanamadı.

Araçta yapılan aramada, gelin ve damat yerine yabancı uyruklu sürücü R.N. ve kaçırdığı 2 düzensiz göçmenle karşılaştılar.

SÜRÜCÜ TUTUKLANDI

Düzensiz göçmenler sınır dışı edilmek üzere Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilirken, gözaltına alınan yabancı uyruklu sürücü, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Çıkarıldığı mahkemece de tutuklanarak cezaevine gönderildi.