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    Gelin arabasında ne gelin var ne damat! Kontrolde ortaya çıktı, polisler bile şaştı kaldı

    Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesinde polis ekiplerince gelin arabası gibi süslenen araçta yapılan aramada 2 düzensiz göçmen ile kaçakları taşıdığı belirlenen sürücü yakalandı. Sürücü, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

    Gelin arabasında ne gelin var ne damat! Kontrolde ortaya çıktı, polisler bile şaştı kaldı
    Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

    Doğubayazıt İlçe Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Grup Amirliği ekipleri, düzensiz göçmenlerin batı illerine götürülmek üzere ilçeden çıkacağı bilgisini aldı.

    GELİN ARABASI İLE GÖÇMEN KAÇIRMAYA KALKTI

    Ekipler, Ahmed-i Hani Mahallesi’nde yaptıkları uygulamada, her aracı ayrı ayrı kontrol etti. Bir gelin arabası da polisin takibine girdi. Süslenmiş otomobili durdurunca ekipler bile gözlerine inanamadı. 

    Araçta yapılan aramada, gelin ve damat yerine yabancı uyruklu sürücü R.N. ve kaçırdığı 2 düzensiz göçmenle karşılaştılar. 

    SÜRÜCÜ TUTUKLANDI

    Düzensiz göçmenler sınır dışı edilmek üzere Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilirken, gözaltına alınan yabancı uyruklu sürücü, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Çıkarıldığı mahkemece de tutuklanarak cezaevine gönderildi.

    Düzenleyen:  - Gündem
    Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    Haberler > Gündem > Gelin arabasında ne gelin var ne damat! Kontrolde ortaya çıktı, polisler bile şaştı kaldı
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