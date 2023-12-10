İzmir’de 280 düzensiz göçmen yakalandı, 7 organizatör tutuklandı

10 Aralık 2023 08:59 - Güncelleme Tarihi: 10 Aralık 2023 09:14

Editör: Fulya Açıkel / Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Düzensiz göçmenlere yönelik operasyonlar devam ediyor. İzmir İl Jandarma Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Ege Deniz Bölge Komutanlığı ekipleri, geçtiğimiz cuma günü; Foça, Karaburun Bergama ve Dikili ilçelerinde ülkeyi yasadışı yollarla terk etmek isteyen 280 düzensiz göçmen ile göçmenlerin bölgeye getirilmesinde ve yurt dışına kaçmalarına olanak sağlayan 7 organizatör şüphelisini tespit etti. Operasyonun düğmesine basan ekipler; 2 minibüs, 2 otomobil ve 1 otobüse Cumhuriyet Savcısının talimatı ile el koydu.