İzmir’de 280 düzensiz göçmen yakalandı, 7 organizatör tutuklandı
Editör: Fulya Açıkel / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
İzmir’in 4 ilçesinde düzenlenen operasyonlarda 280 düzensiz göçmen ile 7 göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalandı. Organizatör şüphelilerinin tamamı çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Düzensiz göçmenlere yönelik operasyonlar devam ediyor. İzmir İl Jandarma Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Ege Deniz Bölge Komutanlığı ekipleri, geçtiğimiz cuma günü; Foça, Karaburun Bergama ve Dikili ilçelerinde ülkeyi yasadışı yollarla terk etmek isteyen 280 düzensiz göçmen ile göçmenlerin bölgeye getirilmesinde ve yurt dışına kaçmalarına olanak sağlayan 7 organizatör şüphelisini tespit etti. Operasyonun düğmesine basan ekipler; 2 minibüs, 2 otomobil ve 1 otobüse Cumhuriyet Savcısının talimatı ile el koydu.
7 KİŞİ TUTUKLANDI
Yakalanan 280 düzensiz göçmen işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilirken, gözaltına alınan 7 göçmen kaçakçısı şüphelisi de çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
MUĞLA'DA 66 DÜZENSİZ GÖÇMEN YAKALANDI
Muğla’nın Bodrum ilçesinde 66 düzensiz göçmen yakalandı, 38 düzensiz göçmen kurtarıldı.
Bodrum açıklarında farklı zamanlarda iki ayrı hareketli lastik bot tespit eden Bodrum Sahil Güvenlik Karakol Komutanlığı ekipleri, hareketli botları durdurup toplam 66 düzensiz göçmeni yakaladı.
Diğer göçmen olayında ise Sahil Güvenlik ekipleri Tüllüce Adası açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk Karasularına geri itilen lastik bot içerisinde tespit edilen 6 düzensiz göçmeni kurtardı.
Düzensiz göçmenlerin ifadelerinde içlerinden bir grup düzensiz göçmenin kendi imkanları ile Kuyruk Adası’na çıktığını belirtmesi üzerine bölgeye sevk edilen Sahil Güvenlik Gemisi (TCSG-101) tarafından ada üzerinde mahsur kalan 32 düzensiz göçmen daha kurtarıldı. Göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.
GAZİANTEP'TE 1 ORGANİZATÖR TUTUKLANDI
Gaziantep'te jandarma ekiplerinin sınır hattı boyunca yaptığı operasyonlarda 45 düzensiz göçmen yakalanırken gözaltına alınan 4 organizatörden 1'i tutuklandı. Yol izin belgesiz şehirlerarası seyahat eden geçici koruma kapsamındaki 137 yabancı uyruklu şahsa ise 555 Bin 535 TL idari yaptırım uygulandı.
Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 18 Kasım-8 Aralık 2023 tarihleri arasında Gaziantep - Suriye sınır hattı boyunca “Göçmen Kaçakçılığı” suçunu organize olarak işleyen suç örgütlerine yönelik çok sayıda operasyon yaptı. Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesindeki titiz planlama ve takip çalışmalar sonucunda operasyonlarda yasa dışı yollarla sınırı geçmeye çalışan 45 düzensiz göçmen ile göçmen kaçakçılığı organizatörü 4 şüpheli şahıs yakalandı. Organizatörlerin göçmen kaçakçılığında kullandığı 2 araç ile 4 cep telefonu da ele geçirildi.
Yakalanarak adli mercilere sevk edilen organizatörlerden 1’i tutuklanarak cezaevine teslim edilirken 3’ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Öte yandan “Geçici Koruma” kapsamındaki 137 yabancı uyruklu şahsa “Yol İzin Belgesiz” şehirlerarası seyahat etmekten 555 Bin 535 TL idari yaptırım uygulandı.