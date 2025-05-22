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Genelkurmay Başkanı Gürak: Terörle mücadelede örnek olduk

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Genelkurmay Başkanı Gürak: Terörle mücadelede örnek olduk
Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Genelkurmay Başkanı Metin Gürak, NATO konferansında “Türkiye’nin terörle mücadele operasyonları modern askerî doktrinlere örnektir” dedi.

Yeşim Eraslan ANKARA - NATO Müttefik Dönüşüm Komutanlığının düzenlediği NATO Çoklu Ortam Harekâtı Konferansı, Ankara’da başladı. Konferansta konuşan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) terörle mücadelede çoklu ortamda harekât kabiliyetlerini sahada başarı ile uyguladığını ifade etti.

"NATO'NUN CAYDIRICILIK KAPASİTESİNİ GÜÇLENDİRDİ"

Gürak “Bu operasyonlar kara, deniz, hava, siber ve uzay alanlarının entegre bir şekilde kullanıldığı modern askerî doktrinlere örnek teşkil ediyor. İnsansız hava araçlarının etkin kullanımı, elektronik harp kabiliyetleri, uydu görüntülerinden istifade, istihbarat paylaşımı ve siber güvenlik önlemleri gibi alanlardaki başarılar, NATO içinde çoklu ortak harekatı anlayışının somut bir pratiği oldu. Terörizmle mücadele çerçevesinde yürüttüğümüz sınır ötesi operasyonlar, NATO’nun caydırıcılık kapasitesini güçlendirdi” dedi.

TERÖRE İZİN VERİLMEYECEK 

Türkiye-ABD Suriye Çalışma Grubu, Washington’da bir araya geldi. Dışişleri Bakan Yardımcısı Nuh Yılmaz’ın eş başkanlık yaptığı toplantı sonrasında yapılan açıklamada “Türkiye ve ABD, istikrarlı, kendisiyle ve komşu coğrafyasıyla barışık bir Suriye vizyonunu paylaşmaktadır” denildi.

Açıklamada “Türkiye ve ABD, Suriye’nin toprak bütünlüğünün korunmasının önemini teyit etmektedir. Terör örgütlerine melce sağlamayan, istikrarlı ve birliğini haiz Suriye, bölgesel güvenlik ve refahı destekleyecektir. Suriye’deki istkrar yerlerinden edlimiş milyonlarca Suriyelinin evlerine dönmesine de imkan verecektir” ifadelerini kullanıldı.

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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