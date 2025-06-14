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"Genelkurmay'ın güvenliği İsrail ordusuyla bağlantılı firmaya emanet edildi" iddiası yalanlandı

Kaynak: Anadolu Ajansı
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&quot;Genelkurmay&#039;ın güvenliği İsrail ordusuyla bağlantılı firmaya emanet edildi&quot; iddiası yalanlandı
Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, "Genelkurmay Başkanlığının güvenlik duvarının İsrail ordusu ile doğrudan bağlantılı bir firmaya emanet edildiği" iddiasını yalanladı.

DMM'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetlerinin Başkomutanı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bölge ve dünya barışını tehdit eden İsrail ile ilgili tutumunun son derece net olduğu belirtildi.

Bu kapsamda Türk Silahlı Kuvvetleri ile İsrail arasında bağ kurmaya dönük paylaşımların, kamuoyunu manipüle etme amacıyla başvurulan bir dezenformasyon olduğuna işaret edildi.

"ISRARLA SERVİS EDİLİYOR"

Açıklamada, Milli Savunma Bakanlığının, iddiada adı geçen firma ile hiçbir faaliyetinin bulunmadığını önceki açıklamalarında da paylaştığı anımsatılıp şunlar kaydedildi:

"Buna rağmen halkı yanıltıcı bilginin ısrarla servis edilmeye devam edildiği tespit edilmiştir. Halkı yanıltıcı bilgileri alenen yayma TCK 217/A maddesi uyarınca suçtur. Milletimizin göz bebeği ve Peygamber ocağı Türk Silahlı Kuvvetlerini karalamaya dönük her türlü faaliyet hassasiyetle takip edilecek ve gerekli yasal süreçler izlenecektir."

Kaynak: Anadolu Ajansı

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