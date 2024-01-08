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Göçmen kaçakçılarına 27 ilde 'Kalkan-7' darbesi! 80 organizatör yakalandı
2024 yılının ilk 4 gününde 27 ilde göçmen kaçakçılığı organizatörleri ve düzensiz göçmenlere yönelik gerçekleştirilen 'Kalkan-7' operasyonlarında 80 göçmen kaçakçılığı organizatörü ve 2155 düzensiz göçmen yakalandı.
2024 yılının ilk 4 gününde 27 ilde göçmen kaçakçılığı organizatörleri ve düzensiz göçmenlere yönelik gerçekleştirilen 'Kalkan-7' operasyonlarında 80 göçmen kaçakçılığı organizatörü ve 2155 düzensiz göçmen yakalandı.
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Düzenleyen: Sinem Eryilmaz - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Kaynak: Türkiye Gazetesi