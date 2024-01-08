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    Göçmen kaçakçılarına 27 ilde 'Kalkan-7' darbesi! 80 organizatör yakalandı

    2024 yılının ilk 4 gününde 27 ilde göçmen kaçakçılığı organizatörleri ve düzensiz göçmenlere yönelik gerçekleştirilen 'Kalkan-7' operasyonlarında 80 göçmen kaçakçılığı organizatörü ve 2155 düzensiz göçmen yakalandı.

    Göçmen kaçakçılarına 27 ilde &#039;Kalkan-7&#039; darbesi! 80 organizatör yakalandı
    Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    2024 yılının ilk 4 gününde 27 ilde göçmen kaçakçılığı organizatörleri ve düzensiz göçmenlere yönelik gerçekleştirilen 'Kalkan-7' operasyonlarında 80 göçmen kaçakçılığı organizatörü ve 2155 düzensiz göçmen yakalandı.

    Detaylar birazdan...

    Düzenleyen:  - Gündem
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    Ali YerlikayaGöçmen Kaçakçılığı
    Haberler > Gündem > Göçmen kaçakçılarına 27 ilde 'Kalkan-7' darbesi! 80 organizatör yakalandı
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