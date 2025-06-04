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Gözde tatil beldesinde feci olay! Tavandan düşenler 5 turisti yaraladı

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Gözde tatil beldesinde feci olay! Tavandan düşenler 5 turisti yaraladı
Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde restoranın tavanındaki malzemenin düşmesi sonucu biri çocuk 5 yabancı uyruklu yaralandı.

Muğla'nın Fethiye ilçesi Karagedik Mahallesi Çalış mevkisindeki bir restoranın tavanındaki malzeme masada oturanların üzerine düştü.

Gözde tatil beldesinde feci olay! Tavandan düşenler 5 turisti yaraladı - 1. Resim

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olayda yaralanan biri çocuk 5 turist, ilçedeki hastanelere kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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