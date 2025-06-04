Gözde tatil beldesinde feci olay! Tavandan düşenler 5 turisti yaraladı
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Kaynak: Anadolu Ajansı- Güncelleme:
Muğla'nın Fethiye ilçesinde restoranın tavanındaki malzemenin düşmesi sonucu biri çocuk 5 yabancı uyruklu yaralandı.
Muğla'nın Fethiye ilçesi Karagedik Mahallesi Çalış mevkisindeki bir restoranın tavanındaki malzeme masada oturanların üzerine düştü.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olayda yaralanan biri çocuk 5 turist, ilçedeki hastanelere kaldırıldı.
Kaynak: Anadolu AjansıEditör: Gözde Nur Bayar