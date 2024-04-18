Güler'den 'Güvenli hat' açıklaması: Sırada Gara ve Kandil var

Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler’den Irak açıklaması: Pazartesi uzun yıllar sonra ilk defa stratejik anlaşma imzalayacağız. 30 kilometrelik güvenlik hattında yapılması gereken işler var. Gara ve Kandil’le de uğraşacağız

YEŞİM ERASLAN'IN HABERİ - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın önümüzdeki hafta başında Irak’a yapacağı ziyaretin çalışmaları devam ederken Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler, Bağdat ile uzun yıllar sonra ilk defa stratejik bir anlaşma imzalanacağını söyledi. AK Parti’nin dün yapılan Meclis grup toplantısı öncesinde gazetecilerin konuyla ilgili sorularını cevaplayan Bakan Güler “Planlamalarımızı yaptık, onlarla ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Pazartesi günü Irak’la uzun yıllar sonra ilk defa stratejik bir anlaşma imzalayacağız. Iraklı dostlarımız; PKK ile ilgili terör örgütü demese de ona yakın bir ifadeyi ilk defa kabul ettiler. Bu da memnuniyet verici. Faaliyetlerimiz devam ediyor” dedi.

"30 KİLOMETRELİK GÜVENLİ HAT OLUŞTURULDU"

Terörle mücadele konusunda faaliyetlerin devam ettiğini hatırlatan Güler, Irak’ın kuzeyinde 30 kilometrelik güvenli bir hat oluşturulduğunu kaydetti. Ancak orada yapılması gereken işler bulunduğunu ifade eden Güler “Onlarla ilgileniyoruz, çalışıyoruz, onları da halledeceğiz. Irak’ta 30 kilometre güvenli hat, bunun düzenlemesi yapılmış durumda. ‘Gara var’ diyoruz, ‘Kandil var’ diyoruz uğraşmayalım mı onlarla? Onlarla da uğraşacağız” diye konuştu.