Gündem; Bahçeli'nin karesi! Özgür Özel'in sert tepkisine MHP'den ilk açıklama

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, dün Özel Harekat Başkanı Süleyman Karadeniz'in Devlet Bahçeli'yi uğurlarken elini öpmesine tepki gösterdi. Bu açıklamaya MHP'den ilk cevap gelirken, MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman "Vatan evlatlarını hedefe koymak, terör örgütünün siyasi ofisiyle sinsice ittifak kuran CHP'ye 'yakışan' bir tavırdır." dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Beraberlik Günü nedeniyle Gölbaşı’nda yer Polis Özel Harekat Başkanlığını ziyaret etti. Bahçeli’yi burada Emniyet Genel Müdürü Erol Ayyıldız ile Polis Özel Harekat Başkanı Süleyman Karadeniz karşıladı.

ÖZGÜR ÖZEL SERT SÖZLERLE TEPKİ GÖSTERDİ

Karadeniz'in ayrılırken Bahçeli'nin elini öpmesi ise gündem oldu. Bugün partisinin grup toplantısında konuşan CHP lideri Özgür Özel, söz konusu kareye tepki gösterdi. Özel, "Dün gördüğüm bir şaşkına diyorum ki sen devletin polisi olmayı yanlış anlamışsın. Yanlış devletin eline sarılmışsın. Bir siyasi parti liderine saygı gösterilmesi eyvallah. Biz de bunlara saygılı oluruz. Ama bu devletten maaş alan, bu milletin tamamı için görev yapması gereken, üzerinde üniforma olan birisinin; siyasetin bir kısmının temsiline eğilmesini el etek öpmesini asla kabul etmiyoruz." dedi.

MHP'DEN KONUYLA İLGİLİ İLK AÇIKLAMA

MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Özel Harekat Başkanlığını ziyaretinin ardından yapılan eleştirilerin tesadüf olmadığını bildirdi. Büyükataman, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in, FETÖ artıklarının suflelerini Meclis kürsüsünde tekrarlayarak MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve özel harekat polislerini hedefe koymaya çalıştığını savundu.

"ÖZEL HAREKAT POLİSLERİ TERÖR UZANTILARININ KORKULU RÜYASIDIR"

Büyükataman, şu ifadeleri kullandı: "Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli'nin Özel Harekat Başkanlığını ziyaretinin ardından, FETÖ'cü ucubelerin, PKK'lı canilerin, fonlanan sözde gazetecilerin ve CHP'nin koro halinde saldırması elbette tesadüf değildir. Özel harekat polisleri, terörün ve uzantılarının korkulu rüyasıdır. Özgür Özel ve korosunun gerçek rahatsızlığı, terörle mücadeledeki kararlılığımız ve başarımızdır. Vatan evlatlarını, bu milletin göğsünü kabartan kahramanlarımızı hedefe koymak, terör örgütünün siyasi ofisiyle sinsice ittifak kuran CHP'ye 'yakışan' bir tavırdır."