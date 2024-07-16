Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > Gündem; Bahçeli'nin karesi! Özgür Özel'in sert tepkisine MHP'den ilk açıklama

Gündem; Bahçeli'nin karesi! Özgür Özel'in sert tepkisine MHP'den ilk açıklama

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Gündem; Bahçeli&#039;nin karesi! Özgür Özel&#039;in sert tepkisine MHP&#039;den ilk açıklama

Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, dün Özel Harekat Başkanı Süleyman Karadeniz'in Devlet Bahçeli'yi uğurlarken elini öpmesine tepki gösterdi. Bu açıklamaya MHP'den ilk cevap gelirken, MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman "Vatan evlatlarını hedefe koymak, terör örgütünün siyasi ofisiyle sinsice ittifak kuran CHP'ye 'yakışan' bir tavırdır." dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Beraberlik Günü nedeniyle Gölbaşı’nda yer Polis Özel Harekat Başkanlığını ziyaret etti. Bahçeli’yi burada Emniyet Genel Müdürü Erol Ayyıldız ile Polis Özel Harekat Başkanı Süleyman Karadeniz karşıladı. 

ÖZGÜR ÖZEL SERT SÖZLERLE TEPKİ GÖSTERDİ

Karadeniz'in ayrılırken Bahçeli'nin elini öpmesi ise gündem oldu. Bugün partisinin grup toplantısında konuşan CHP lideri Özgür Özel, söz konusu kareye tepki gösterdi. Özel, "Dün gördüğüm bir şaşkına diyorum ki sen devletin polisi olmayı yanlış anlamışsın. Yanlış devletin eline sarılmışsın. Bir siyasi parti liderine saygı gösterilmesi eyvallah. Biz de bunlara saygılı oluruz. Ama bu devletten maaş alan, bu milletin tamamı için görev yapması gereken, üzerinde üniforma olan birisinin; siyasetin bir kısmının temsiline eğilmesini el etek öpmesini asla kabul etmiyoruz." dedi.

Gündem; Bahçeli'nin karesi! Özgür Özel'in sert tepkisine MHP'den ilk açıklama - 1. Resim

MHP'DEN KONUYLA İLGİLİ İLK AÇIKLAMA

MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Özel Harekat Başkanlığını ziyaretinin ardından yapılan eleştirilerin tesadüf olmadığını bildirdi. Büyükataman, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in, FETÖ artıklarının suflelerini Meclis kürsüsünde tekrarlayarak MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve özel harekat polislerini hedefe koymaya çalıştığını savundu.

"ÖZEL HAREKAT POLİSLERİ TERÖR UZANTILARININ KORKULU RÜYASIDIR"

 Büyükataman, şu ifadeleri kullandı: "Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli'nin Özel Harekat Başkanlığını ziyaretinin ardından, FETÖ'cü ucubelerin, PKK'lı canilerin, fonlanan sözde gazetecilerin ve CHP'nin koro halinde saldırması elbette tesadüf değildir. Özel harekat polisleri, terörün ve uzantılarının korkulu rüyasıdır. Özgür Özel ve korosunun gerçek rahatsızlığı, terörle mücadeledeki kararlılığımız ve başarımızdır. Vatan evlatlarını, bu milletin göğsünü kabartan kahramanlarımızı hedefe koymak, terör örgütünün siyasi ofisiyle sinsice ittifak kuran CHP'ye 'yakışan' bir tavırdır."

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Anadolu Ajansı
O mektup cezaevini karıştırmıştı! Dilan Polat'ın ifadesi alındıAğrı şikayetiyle gitti! Karnından sinsice büyüyen 5 kiloluk kitle çıkarıldı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
PKK'nın Rusya'daki faaliyetlerini yürüten terörist, Erzurum'da yakalandı - GündemPKK'nın Rusya'daki maşası, Erzurum'da yakalandıAntalya'ya çalışmak için giden Şanlıurfalı Vedat Kurt'a elektrik verilerek, dişi kırılarak ve böcek yedirilerek işkence yapıldı - GündemTürkiye'yi sallayan işkenceCumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki Kabine Toplantısı başladı - GündemErdoğan liderliğindeki toplantı başladı! Gözler Beştepe'deDEM Partili Tülay Hatimoğulları'ndan 15 Temmuz darbe girişimi hakkında skandal 'senaryo' sözleri - GündemGazi Meclis'te skandal 15 Temmuz sözleriKatile ağırlaştırılmış müebbet! 'Diyarbakırlı Ramazan Hoca' cinayetinde karar çıktı - Gündem'Ramazan Hoca' cinayetinde karar çıktı3 kişinin can verdiği yangın bahçedeki kaynak işi yüzünden çıkmış - Gündem3 kişinin can verdiği yangın bakın neden çıkmış!
Sonraki Haber Yükleniyor...