Güney Afrika ülkesi Malavi Başkan Yardımcısı Saulos Chilima uçak kazasında hayatını kaybetti!

Malavi Devlet Başkanı Lazarus Chakwera, dün kaybolan ve içinde Malavi Devlet Başkan Yardımcısı Saulos Chilima'yı taşıyan uçağın enkazının bulunduğunu ve kurtulan olmadığını açıkladı.

Güney Afrika'dan geldi. 20 milyon nüfusa sahip Malavi Devleti'nin başkan yardımcısının içinde bulunduğu uçak önceki gece kaybolmuştu. Chilima ve beraberindeki 9 kişinin cesetlerine ulaşıldığı bildirildi.

DAĞLIK ALANDA BULUNDU

51 yaşındaki Chilima'yı taşıyan askeri uçağın enkazı, bir günden fazla süren arama çalışmalarının ardından ülkenin kuzeyindeki dağlık bir alanda bulundu. Malavi Devlet Başkanı Lazarus Chakwera, katıldığı canlı yayında kazadan kurtulan olmadığını söyledi.

Uçakta eski First Lady Shanil Dzimbiri de yer alıyordu.

BAŞKANLIK SEÇİMLERİNDE FAVORİ İSİM OLARAK GÖRÜLÜYORDU

Uçak, dün (10 Haziran) yerel saatle 09:17’de başkent Lilongwe’den havalanmış ve Mzuzu Havalimanı‘na doğru yola çıkmıştı. Uçak görüş mesafesinin düşük olması nedeniyle iniş yapamayan uçağa başkente geri dönmesi talimatı verilmişti.

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10 yıldır Malavi’de başkan yardımcılığı görevini yürüten Chilima, önümüzdeki yıl yapılacak başkanlık seçimlerinde 'muhtemel başkan' olarak görülüyordu.

Chilima, 2022’de bir iş insanının da dahil olduğu rüşvet suçlamalarıyla tutuklanmış ve yetkileri elinden alınmıştı. Fakat mahkeme, geçtiğimiz ay kendisine yöneltilen tüm suçlamaları düşürdü.