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Günlük kiralık dairelere gizli kamera koymuştu! İfadesi ortaya çıktı, savunması saç baş yoldurttu

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde günlük kiralanan apart evlere gizli kamera yerleştiren ve tutuklanan şahsın ifadesi ortaya çıktı. Şahıs, "Fantezi için yaptım" dedi.

Denizli’nin Pamukkale ilçesine bağlı Yunus Emre Mahallesi 6423 Sokakta ikamet eden Murat F. (48), sahibi olduğu bodrum kattaki dairesini 3 odaya bölerek, günlük olarak kiraya vermeye başladı.

Günlük kiralık dairelere gizli kamera koymuştu! İfadesi ortaya çıktı, savunması saç baş yoldurttu - 1. Resim

Apart dairesini kiralayan M.A., yatağında uzanırken duvara monte edilmiş üçlü prizde küçük bir ışık yansıması fark etti. Durumdan şüphelenen M.A., üçlü prizi söktüğünde, karşılaştığı manzara karşısında hayrete düştü.

Günlük kiralık dairelere gizli kamera koymuştu! İfadesi ortaya çıktı, savunması saç baş yoldurttu - 2. Resim

HEM YATAK ODALARINA HEM BANYOLARA KAMERA KOYMUŞ 

Üçlü prizin içerisinde hafıza kartı takılı casus kamera düzeneği olduğunu gören M.A., durumu polise bildirerek şikayetçi oldu. Olayla ilgili olarak araştırma başlatan polis ekipleri, apartın üç dairesindeki yatak ve banyoları görecek şekilde monte edilen üçlü prizlerin içerisine gizli kamera düzeneği yerleştirildiğini belirledi.

Günlük kiralık dairelere gizli kamera koymuştu! İfadesi ortaya çıktı, savunması saç baş yoldurttu - 3. Resim

Sahibi olduğu daireyi apart dairelere çevirip, günlük ya da saatlik kiraya verdiği belirlenen işletmesi Murat F. gözaltına alındı. Sökülerek detaylı incelemeye alınan casus kameraların içinde bulunan hafıza kartlarında çok sayıda kişiye ait mahrem görüntüler olduğu belirlendi. Müşterilerinin görüntülerini gizlice kaydeden Murat F., sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Günlük kiralık dairelere gizli kamera koymuştu! İfadesi ortaya çıktı, savunması saç baş yoldurttu - 4. Resim

Öte yandan şahsın ifadesinde "Fantezi için yaptım" dediği öğrenildi.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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Misafir 27 Mayıs 2025 16:07

Sana ne dendiğini ben söyleyemiyorum ama herkes biliyor Yaradan ıslah etsin seni ...Rabbin görüyor utanmasiz ! Aha kimsede bunlara güvenip günlük evlere gitmesin işte senin günahın gizli kalsaydı belki Affedilecektin ama bu şekilde günahına şahit tutuyosun euzubillah ...

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