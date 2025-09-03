Günün en acı haberi: 10 günlük bebek 5. kattan düşerek can verdi! Babasının kucağındaymış...

Artvin'in Arhavi ilçesine bağlı Boğaziçi Mahallesi'nde acı bir olay meydana geldi.

İlgili Haber Otogarda dehşet! Kızını tüfekle vurup başında bekledi

BEBEĞİNİ 5. KATTAN DÜŞÜRDÜ

İddiaya göre baba B.T., yaşadığı evin balkonuna kucağında 10 günlük G.T.'yi alarak çıktı. Henüz belirlenemeyen bir nedenle G.T., babasının kucağındayken 5. kattan yere düştü.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan bebek, ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen G.T. kurtarılamadı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.