Gürsel Tekin destekçilerine geçit yok! CHP il binasına alınmadılar

Mahkeme kararı ile CHP İstanbul İl Başkanlığı'na kayyım olarak atanan Gürsel Tekin, pazartesi günü il binasında çalışmalara başlayacağını duyurmuştu. Kayyım kararının ardından CHP karışırken, yeni bir gelişme daha yaşandı.

TEKİN DESTEKÇİLERİNE GEÇİT YOK

Gürsel Tekin'e destek veren ve Tekin adına CHP İstanbul İl Başkanlığı'na girmeye çalışan bir grup, CHP'li gençler tarafından binaya yaklaştırılmadı. Binaya yaklaşmalarına izin verilmeyen gençler, o anları cep telefonu kamerası ile kaydetti.

Görüntüler, kısa sürede sosyal medyada yankı uyandırdı.