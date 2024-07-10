Güvenlik kaynakları duyurdu: Kayseri'deki olayları terör örgütü planlamış!

Güvenlik kaynakları, Kayseri’de Suriyeli bir kişinin 7 yaşındaki çocuğu istismar etmesi sonucu çıkan olayları provoke eden sosyal medya hesaplarında terör örgütü PKK ve FETÖ bağlantısı tespit edildiğini duyurdu.

Kayseri'de 7 yaşındaki kız çocuğu Suriye uyruklu bir kişi tarafından istismar edilmişti. İstismar haberinin duyulması üzerine önce kentte ardından Türkiye genelinde Suriyelilere ait ev ve iş yerleri ateşe verilmişti. Olayların Suriye'ye sıçraması ve Türk bayrağının yakılması üzerine iki ülkeden peş sıra açıklamalar gelmişti.

İki ülke yetkilileri karşılıklı yumuşama adımlarının atıldığı süreçte yaşananları provokasyon olarak nitelemiş vatandaşlarına sağ duyu çağrısı yapmıştı.

22 İLDE OPERASYON

Güvenlik kaynakları, Kayseri’de Suriyeli bir kişinin Suriyeli bir çocuğu istismar olayıyla ilgili provoke eden sosyal medya hesaplarında terör örgütü bağlantılarının belirlendiğini aktardı.

Kayseri’den sonra Hatay, Gaziantep, Konya, Bursa ve İstanbul başta olmak üzere 22 ilde devam eden, Suriye’nin kuzeyinde Türk güçlerinin kontrolü altındaki bölgelerde halkın gerilmesine katkı sağlayan Türkiye düşmanı unsurlar tespit edildi. Sosyal medya üzerinden huzuru bozmaya yönelik hareket eden bu unsurların terör örgütleri ile bağlantıları olduğu ortaya çıktı.

HESAPLAR MAŞA OLARAK KULLANILDI

Sosyal medya üzerinden paylaşımda bulunan hesapların bağımsız olarak hareket etmedikleri, provakatif eylemlerin artmasını sağlayan bu hesapların bağlı oldukları örgütlerce maşa olarak kullanıldığı, terör örgütlerinin de Türkiye karşıtı hareketlerde başka dış odaklar tarafından yönetildiği değerlendirildi.

Terör örgütleri ve hasım odaklarca, en küçük olayın sosyal medya aracılığı ile halkı provoke ederek iç huzuru kaçırmaya yönelik kullanıldığı belirlendi. İnsanlar arasında kin ve nefret duyguları oluşturarak, ülkede kargaşa ortamı oluşturmak hedefi doğrultusunda terör örgütlerinin aparat olarak kullanıldığı değerlendirildi.

AMERİKA VE ALMANYA BAĞLANTISI

FETÖ/PDY destekçisi olduğunu aktaran güvenlik kaynakları, bunların yanı sıra Amerika ve Almanya bağlantılı şahısların da bulunduğu ortaya çıktığını belirterek, şunlar kaydedildi:

Kayseri’den sonra Hatay, Gaziantep, Konya, Bursa ve İstanbul başta olmak üzere 22 ilde devam eden, Suriye’nin kuzeyinde Türk güçlerinin kontrolü altındaki bölgelerde halkın gerilmesine katkı sağlayan Türkiye düşmanı unsurlar bir bir tespit edilmiştir. Sosyal medya üzerinden huzuru bozmaya yönelik hareket eden bu unsurların terör örgütleri ile bağlantıları tespit edilmiştir.

Bu kapsamda değerlendirildiğine, sosyal medya üzerinden paylaşımda bulunan hesapların bağımsız olarak hareket etmedikleri, provokatif eylemlerin artmasını sağlayan bu hesapların bağlı oldukları örgütlerce maşa olarak kullanıldığı, terör örgütlerinin de Türkiye karşıtı hareketlerde başka dış odaklar tarafından yönetildiği değerlendirilmiştir. Terör örgütleri ve hasım odaklarca, en küçük olayın sosyal medya aracılığı ile halkı provoke ederek iç huzuru kaçırmaya yönelik kullanıldığı tespit edilmiştir. İnsanlar arasında kin ve nefret duyguları oluşturarak, ülkede kargaşa ortamı oluşturmak hedefi doğrultusunda terör örgütlerinin aparat olarak kullanıldığı müşahede edilmiştir.