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Kayseri'de sokakları birbirine kattılar! Mahkeme provokatörler hakkında kararını verdi

Düzenleyen: / Kaynak: Ajanslar
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Kayseri&#039;de sokakları birbirine kattılar! Mahkeme provokatörler hakkında kararını verdi
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Gündem Haberleri  / Ajanslar

Kayseri'deki olaylarla ilgili sosyal medyada provokatif paylaşımlarla 'halkı yanıltıcı bilgi' yayan ve izinsiz toplanan şahıslara yönelik İstanbul'da yürütülen soruşturma neticesinde gözaltına alınan 51 şüpheliden 10'u tutuklandı.

İstanbul'da, Kayseri'deki olaylarla ilgili sosyal medyada provokatif paylaşımda bulundukları belirlenen 51 şüpheliye yönelik soruşturma devam ediyor.

Kayseri'de sokakları birbirine kattılar! Mahkeme provokatörler hakkında kararını verdi - 1. Resim

İstanbul Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Güvenlik Şube Müdürlüğü görevlilerince, 30 Haziran'da Kayseri'de yaşanan olayların ardından sosyal medya üzerinden provokatif paylaşımlar yaptıkları belirlenen kişilere yönelik operasyon düzenlendiği belirtildi.

10 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

"Halkı kin ve düşmanlığa tahrik" ile "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçlarına karıştıkları tespit edilen kişilerin yakalanmasına yönelik operasyonda 22 şüpheliye işlem yapıldığı, gözaltına alınan 8 şüpheliden 4'ünün tutuklandığı, 3'ü hakkında adli kontrol hükümlerinin uygulandığı, 1'inin ise adli işlemlerinin devam ettiği kaydedildi.

Kayseri'de sokakları birbirine kattılar! Mahkeme provokatörler hakkında kararını verdi - 2. Resim

Çalışmaların devamında, il genelinde izinsiz toplanmalara ve olaylara karıştıkları tespit edilen 29 şüphelinin yakalandığı aktarılan açıklamada, şüphelilerden 6'sının tutuklandığı, 2'sine adli kontrol hükümlerinin uygulandığı, 3'ünün ise adli işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

KAYSERİ'DE PROVOKASYON!

Kayseri'de yabancı uyruklu tutuklanan bir şahsın 5 yaşındaki çocuğa tecavüz ettiği iddiasının ardından provokasyonlar başladı. Polisin yaptığı çalışmaların devamında ise İstanbul genelinde izinsiz toplanmalara ve olaylara karıştıkları tespit edilen 51 şahıs yakalandı.

Kayseri'de sokakları birbirine kattılar! Mahkeme provokatörler hakkında kararını verdi - 3. Resim

Konu ile ilgili yakalanan 3 şahsın adli işlemleri devam ederken 2 şahsa, sevk edildikleri adli makamlarca adli kontrol hükümleri uygulandı. 6 şahıs ise sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olaya ilişkin toplam 10 kişi tutuklandı.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Ajanslar
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