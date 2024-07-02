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Kayseri'de provokatörleri kamyonla taşıyan şahıs suç makinası çıktı

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Suriyeli, Kayseri, Provokatör, Haber

Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Suriye uyruklu çocuğa cinsel istismarda bulunduğu gerekçesiyle Kayseri'de yaşanan olaylara dair çarpıcı gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Provokatörleri kamyonla taşıyan şahıs yakalandı. 19 yaşındaki zanlı tam bir suç makinesi çıktı.

Kayseri'de Suriyeli bir kişinin 5 yaşındaki yine Suriyeli bir çocuğa taciz iddiasının ardından ortalık karışmıştı. Sosyal medyada provoktörlerin yaptığı paylaşımlarda çocuğun Türk olduğu iddiası sonrası öfkelenen vatandaşlar taşkınlık çıkartmış, Suriyelilerin işyerlerine ve araçları ateşe verilmişti. Kayseri'de yaşanan olaylı geceye dair yeni ayrıntılar gelmeye devam ediyor.

Kayseri'de provokatörleri kamyonlar ile mahalle aralarına taşıyan şahısın suç makinesi olduğu ortaya çıktı.

PROVOKATÖRLERİ KAMYONLA TAŞIYAN ŞAHIS YAKALANDI

Suriyeli şahısların dükkanlarına, araçlarına ve ikametlerine zarar vermek isteyen şahısları mahalle aralarına kamyonla taşıyan Z.Y. (19) Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalandı. Hakkında işlem başlatılan Z.Y.'nin suç makinesi olduğu ortaya çıktı.

SUÇ MAKİNASI ÇIKTI

Ekipler tarafından yakalanan Z.Y.’nin ‘Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Bırakma’, ‘Genel Güvenliğin Kasten Tehlikeye Sokulması’, ‘Kasten Yaralama’, ‘Tehdit-Hakaret’ ve ‘Reşit Olmayanla Cinsel İlişki’ suçlarından kaydı bulunduğu öğrenildi.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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