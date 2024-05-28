Güzel olduğu kadar çok da zehirli! Hopa engereği rengi ve tüyleriyle göz doldurdu

Dünyanın en zehirli yılanları arasında olan Hopa engereği rengi ve derisi üzerindeki tüyleriyle dikkat çekiyor. Artvin’in Borçka ilçesinde Hopa (Kafkas) engereği vatandaşlar tarafından ölü halde bulundu.

Türkiye'de Karadeniz Bölgesi'nde yaşayan ve 'Kafkas engereği' olarak bilinen Hopa engereği görüntüsü ve zehriyle fenomen oldu. Dünyanın en zehirli yılanlar listesinin başında yer alan engerek, Artvin'in Borçka ilçesinin Güreş köyünde çaylık bir alanda ölü halde bulundu. Cansız hali bile vatandaşları korku saldı.

NESLİ TÜKENMEK ÜZERE

Nesli yok olma tehlikesiyle karşı karşıya olan, yılan vatandaş tarafından büyük ilgi gördü. Vatandaşlar ölmüş olarak buldukları yılanı uzun süre inceledi.

TÜYLERİ VE RENGİ DİKKAT ÇEKTİ

Doğa Koruma ve Milli Parklar Rize 12. Bölge Müdürlüğü tarafından başlattığı çalışmayla koruma altına alınan Hopa Engereğinin tüylü, kanatlı ve keskin renk hatları olması dikkat çekti.

'GENEL TEDBİR' UYARISI

Müdürlük, Hopa engereği için korunaklı yeni habitatlar oluşturulması, tarımsal ilaç ve gübre kullanımının kontrol edilmesi, insanlarla teması olan bölgelerde öldürülmesinin önlenmesine yönelik raporlar hazırladı.

Baharın gelmesiyle çaylık bir alanda görüntülenen Hopa engereği, uzun zaman sonra ilk kez bu kadar yakından görüntülendi.