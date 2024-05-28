Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > Güzel olduğu kadar çok da zehirli! Hopa engereği rengi ve tüyleriyle göz doldurdu

Güzel olduğu kadar çok da zehirli! Hopa engereği rengi ve tüyleriyle göz doldurdu

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Dünyanın en zehirli yılanları arasında olan Hopa engereği rengi ve derisi üzerindeki tüyleriyle dikkat çekiyor. Artvin’in Borçka ilçesinde Hopa (Kafkas) engereği vatandaşlar tarafından ölü halde bulundu.

Türkiye'de Karadeniz Bölgesi'nde yaşayan ve 'Kafkas engereği' olarak bilinen Hopa engereği görüntüsü ve zehriyle fenomen oldu. Dünyanın en zehirli yılanlar listesinin başında yer alan engerek, Artvin'in Borçka ilçesinin Güreş köyünde çaylık bir alanda ölü halde bulundu. Cansız hali bile vatandaşları korku saldı.

Güzel olduğu kadar çok da zehirli! Hopa engereği rengi ve tüyleriyle göz doldurdu - 1. Resim

NESLİ TÜKENMEK ÜZERE

Nesli yok olma tehlikesiyle karşı karşıya olan, yılan vatandaş tarafından büyük ilgi gördü. Vatandaşlar ölmüş olarak buldukları yılanı uzun süre inceledi.

TÜYLERİ VE RENGİ DİKKAT ÇEKTİ

Doğa Koruma ve Milli Parklar Rize 12. Bölge Müdürlüğü tarafından başlattığı çalışmayla koruma altına alınan Hopa Engereğinin tüylü, kanatlı ve keskin renk hatları olması dikkat çekti.

Güzel olduğu kadar çok da zehirli! Hopa engereği rengi ve tüyleriyle göz doldurdu - 2. Resim

'GENEL TEDBİR' UYARISI

Müdürlük, Hopa engereği için korunaklı yeni habitatlar oluşturulması, tarımsal ilaç ve gübre kullanımının kontrol edilmesi, insanlarla teması olan bölgelerde öldürülmesinin önlenmesine yönelik raporlar hazırladı.

Baharın gelmesiyle çaylık bir alanda görüntülenen Hopa engereği, uzun zaman sonra ilk kez bu kadar yakından görüntülendi.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Horoz Lojistik Kargo halka arzı 29-30-31 Mayıs tarihlerinde 55,00 TL'den talep toplayacakBahçeli'den İBB'ye 'ballı börekli Roma gezisi' tepkisi!
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Hatay'da deprem! AFAD ilk verileri paylaştı - GündemHatay'da deprem! AFAD ilk verileri paylaştıAntalya'da kan donduran olay! Linçten kaçan kadın intihara kalkıştı, yaptığını duyanlar çılgına döndü - GündemLinç edilmekten böyle kaçtı!İstanbul'da kan donduran infaz! Sokak ortasında katledildi - Gündemİstanbul'da kan donduran infaz! Sokak ortasında katledildiFatih Erbakan'ın makam aracında korkutan anlar: Feci kazadan kıl payı kurtuldu - GündemErbakan'ın makam aracında korkutan anlarFETÖ firarisi Akın İpek’in yalıları satışa çıkarıldı! TMSF muhammen bedeli açıkladı - GündemTMSF duyurdu! 2 süper lüks yalı açık artırmadaÜniversitedeki 'istismar' skandalında karar çıktı: İstismarcı profesöre hapis! - Gündemİstismarcı profesör cezadan kaçamadı
Sonraki Haber Yükleniyor...