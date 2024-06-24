Haberler peş peşe geldi! Son iki haftada 20 kadın, koca kurbanı oldu

Koca cinayetleri arttı. Bayram tatilinde kan aktı. Türkiye’nin çeşitli illerinde son iki haftada 20 kadın cinayete kurban gitti. Faillerin çoğu boşanma aşamasındaki kocalar çıktı. Ölenler arasında küçük çocuklar da yer aldı.

İzmir’in Konak ilçesinde 21 Haziran günü 32 yaşındaki R.K. tartıştığı eşi Fatma Kahraman’ı (31) başından vurdu. Katil koca, otobüsle Antalya’ya kaçarken gece Denizli’de yakalandı.

İzmir’in Konak ilçesinde 22 Haziran günü 38 yaşındaki S.M. boşanma aşamasındaki eşi Gülsüm M.’yi bıçakladı. Talihsiz kadın hastanede hayatını kaybetti. Koca tutuklandı.

Antalya’nın Döşemealtı ilçesinde 22 Haziran akşamı infaz koruma memuru Abdülkadir Kocaoğlu (48) ile eski eşi Ayten Çağıran (44) arasında tartışma yaşandı. Kocaoğlu üzerinde taşıdığı bıçağı çıkartarak eski eşini boğazından bıçakladı.

Kadın hayatını kaybetti. Tutuklanan koca “Pişmanım, bir anlık öfkeyle oldu” dedi. Kocaoğlu’nun Kurban Bayramı’nın son günü Afyonkarahisar’dan Antalya’ya geldiği, motosikletle eski eşini takip ettiği, hakkında defalarca uzaklaştırma kararı verildiği öğrenildi. Cani kocanın kurbanı ölene kadar başında beklediği belirlendi.

UZAKLAŞTIRMA İŞE YARAMADI

Kocaeli’de emekli uzman çavuş Nevzat Acar, sekiz ay önce boşandığı eşi Nurseda Acar (23) ve oğlu Oğuz Can’ı (26) öldürüp 23 yaşındaki kızı Nurseda’yı da yaralayarak intihar etmişti. Nurseda Acar, hastanedeki sekiz aylık hayatta kalma mücadelesini kaybederek annesi ve ağabeyinin mezarının yanına defnedildi.

Rize’nin Kalkandere ilçesinde 17 Haziran günü Jandarma Üsteğmen Aydın Samet Ekşi eşi Aylin Ekşi’yi (40) öldürdü. Eşinin intihar ettiğini söyledi. Çiftin iki ay önce evlendiği ortaya çıktı.

Balıkesir’in Gönen ilçesinde 22 Haziran günü C.G. (62), tartıştığı eşi M.G.’yi (55) tabancayla vurarak öldürdü. Sonra intihar girişiminde bulundu.

Mersin’in Akdeniz ilçesinde Bekir Aktekin, tartıştığı eşi Seher Aktekin’i 20 Haziran’da pompalı tüfekle öldürdü. Zanlının, başka bir suçtan dolayı tutuklu bulunduğu cezaevinden bir hafta önce tahliye edildiği öğrenildi.

Adana’nın Merkez Seyhan ilçesinde 22 Haziran günü Hakim A, üç aylık bebeği Deniz A’yı kendisine göstermediği gerekçesiyle boşanma aşamasındaki eşi Şükran A’yı (20) ve kayınpederi, kayınvalidesi ve kayınbiraderini öldürdü. Cani damat kaçtı.

Aydın’ın Efeler ilçesinde 7 Haziran’da M.T (52), boşanma aşamasındaki eşi N.T’yi (50) öldürdü.

120 BIÇAK DARBESİYLE...

İzmir’de 15 yaşındaki kız çocuğu Hacer Çağla Çetinalp, erkek arkadaşı U.E.Y. (15) tarafından 120 bıçak darbesiyle öldürüldü.

Eskişehir’in Tepebaşı ilçesinde 15 Haziran günü Gürkan Çifçi (47) tartıştığı eşi Sibel Çifçi’yi (45) ve 16 yaşındaki üvey kızı Cemre G.’yi de tabancayla vurarak katletti.

Eskişehir’in Odunpazarı ilçesinde Osman Nuri K, 31 yaşındaki kızı Merve Karabaş’ı ve 7 yaşındaki torunu Alp Ata Karabaş’ı kızının boşanma aşamasındaki eşini eve aldıkları gerekçesiyle sokak ortasında tabancayla vurarak hayattan kopardı.

YILIN BEBEĞİNİ BABASI ÖLDÜRDÜ

Ankara’da 10 Haziran’da Yakup Koca (55), boşanma aşamasındaki eşi Semiha Koca’nın (43) yaklaşık bir aydır kaldığı anne ve babasının Yenimahalle ilçesi Yeşilevler Mahallesi Yeşilvadi Konutlarındaki evine geldi. Cani koca, önce eşi Semiha Koca’ya, ardından yanlarında bulunan beş yaşındaki çocukları Hilal Nur’a ateş etti. Anne ve kızı hayatını kaybetti.

Denizli’nin Pamukkale ilçesinde 15 Haziran günü Şeref Ç, eski eşi Meral Tınastepe’yi tüfekle öldürdü.

Ankara’da 11 Haziran günü 30 yaşındaki Lale Polat, boşanma aşamasındaki kocası tarafından vurularak öldürüldü. Katil kocanın eşini öldürdükten sonra evdeki eşyaları spotçuya sattığı belirlendi.

KATLEDİP ÇÖPE ATTI

Gaziantep’te 3 Haziran günü Abdo M. 30 yaşındaki Dibe Cevat’ı öldürüp cesedini çöpe attı. Cani koca tutuklandı.

Ankara’nın Sincan ilçesinde 10 Haziran günü M.P. eşi L.P’yi makasla öldürdü.

Gaziantep Araban ilçesinde, Mehmet Emin Mercandağı (70), tartıştığı karısı Fatma Mercandağı’na (68) sokak ortasında tabancayla öldürdü. Zanlı gözaltına alındı.