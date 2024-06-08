Adana'da eski koca dehşeti! İşe giden kadını öldürüp intihar etti
Gündem Haberleri / Anadolu Ajansı
Adana'da bir şahıs, hemşire olan eski karısını işe gitmek için evden çıktığı sırada silahla vurarak öldürdü. Şahıs cinayetin ardından aynı silahla intihar etti.
Dadaloğlu Mahallesi'nde yaşayan hemşire Saniye Arslan (40), işe gitmek için park halindeki 01 APM 849 plakalı otomobiline bindiği sırada yan koltuğa kendisini takip eden boşandığı eşi İhsan Uğurlu (61) oturdu.
AYNI SİLAHLA İNTİHAR ETTİ
Burada yaşanan tartışmanın ardından Arslan'ı tabancayla başından vuran Uğurlu, daha sonra aynı silahla intihar etti. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekibi, Arslan ve Uğurlu'nun hayatını kaybettiğini belirledi.
2 ÇOCUKLARI VARMIŞ
Polisin haber vermesi üzerine durumu fark eden Arslan'ın yakınları, olay yerinde uzun süre gözyaşı döktü. Arslan'ın, ilk eşinden 2 çocuğunun bulunduğu öğrenildi. Olay yerindeki incelemenin ardından cenazeler, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.
Kaynak: Anadolu Ajansı