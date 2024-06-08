Adana'da eski koca dehşeti! İşe giden kadını öldürüp intihar etti

Düzenleyen: Gözde Nur Bayar / Kaynak: Anadolu Ajansı 8 Haziran 2024 13:18 - Güncelleme: 8 Haziran 2024 14:23 - Güncelleme:

Gündem Haberleri / Anadolu Ajansı

Adana'da bir şahıs, hemşire olan eski karısını işe gitmek için evden çıktığı sırada silahla vurarak öldürdü. Şahıs cinayetin ardından aynı silahla intihar etti.